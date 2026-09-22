النفط يتراجع 1% بعد أنباء عن عرض إيراني بإعادة فتح مضيق هرمز لمدة أسبوع

تراجعت أسعار النفط بنحو 1% خلال تعاملات منتصف اليوم، عقب تقارير إعلامية أفادت بأن إيران عرضت إعادة فتح مضيق هرمز لمدة أسبوع مقابل استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، ما عزز آمال تهدئة التوترات ودعم حركة الملاحة وإمدادات الطاقة عبر الممر الاستراتيجي.

وانخفض عقد خام برنت الآجل لشهر نوفمبر بمقدار 89 سنتًا، بما يعادل 0.89%، ليصل إلى 99.45 دولار للبرميل

كما تراجع عقد خام غرب تكساس الوسيط لشهر أكتوبر، بنحو 1.09 دولار، أو 1.14%، ليسجل 94.69 دولار للبرميل، وانخفض سعر عقد نوفمبر الأكثر تداولاً بمقدار 1.31 دولار، أو 1.42%، ليصل إلى 91.06 دولار للبرميل.

وجاء التراجع بعد تقارير أفادت بأن إيران عرضت إعادة فتح مضيق هرمز خلال سبعة أيام، إذا اتخذت الولايات المتحدة خطوات أولية لتخفيف الضغط العسكري، وفقًا لمسؤول حكومي إيراني كبير نقلت عنه وكالة كيودو نيوز اليوم الثلاثاء، في إطار مساعي طهران لإحياء المفاوضات مع واشنطن.

كانت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر قدر ارتفعت بداية التعاملات بمقدار 1.14 دولار، أو 1.1%، لتصل إلى 101.48 دولار للبرميل، فيما صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر، التي ينتهي أجلها يوم الثلاثاء، بنحو 87 سنتا، أو 0.9%، لتسجل 96.65 دولار للبرميل.

في الوقت نفسه، أظهرت بيانات حركة الشحن صدرت اليوم الثلاثاء تراجع عدد سفن البضائع التي عبرت مضيق هرمز إلى سفينتين فقط يوم الاثنين، مقارنةً بـ10 سفن في اليوم السابق.

ولا تشمل البيانات السفن التي ربما عبرت المضيق مع إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بنظام التعريف الآلي، ما قد يعني أن العدد الفعلي للسفن العابرة كان أعلى من الأرقام المسجلة.

وقبل اندلاع الصراع مع إيران في 28 فبراير، كان مضيق هرمز يستقبل عادةً نحو 125 سفينة تجارية كبيرة يوميا، تشمل ناقلات النفط والغاز وسفن البضائع السائبة والحاويات، ويمر عبره ما يقارب 20% من الإمدادات العالمية اليومية من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال.