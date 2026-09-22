السعودية تستأنف العمليات في خط أنابيب "شرق-غرب" من ميناء ينبع

أفادت ثلاثة مصادر مطلعة بأن المملكة العربية السعودية استأنفت العمليات في خط أنابيب "الشرق-الغرب"، وقد تستأنف عمليات التصدير من ميناء ينبع على البحر الأحمر في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

وذكر اثنان من المصادر لوكالة رويترز أن خط الأنابيب كان يضخ بمعدل منخفض.

ولم ترد شركة الطاقة الحكومية "أرامكو السعودية" على الفور على طلب للتعليق.

كانت هجمات بطائرات مسيرة قد أجبرت المملكة العربية السعودية على إغلاق خط أنابيب "الشرق-الغرب" في 13 سبتمبر مما أدى إلى توقف عمليات تحميل النفط الخام في ميناء ينبع التابع للمملكة.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء أعلن الدفاع المدني السعودي، زوال الخطر من منطقة نجران، وذلك بعدما أطلق إنذاراً من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ، للتحذير من خطر.

يأتي ذلك في ظل استمرار اعتداءات قوات الحوثي المتمركزة في اليمن على المملكة واستهداف المنشآت المدنية والحيوية.

في سياق متصل، أبرزت وكالة «أسوشيتد برس» موافقة بريطانيا على تقديم دعم عسكري محدود للمملكة العربية السعودية، في ظل تصاعد هجمات الحوثيين المدعومين من إيران على الأراضي السعودية والمصالح المرتبطة بها.