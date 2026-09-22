القومي لحقوق الإنسان يجري زيارة تفقدية لمركز الإصلاح والتأهيل ببدر

أجرى المجلس القومي لحقوق الإنسان في إطار اضطلاع بولايته الدستورية والقانونية في متابعة أوضاع حقوق الإنسان، زيارة تفقدية إلى مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، وذلك من خلال وفد ضم أعضاء المجلس الدكتورة وفاء بنيامين، والدكتورة هويدا عدلي، وفيفيان مراد، ومحمد عثمان، إلى جانب عدد من أعضاء الأمانة العامة للمجلس.

وحرص وفد المجلس، خلال تفقده لمرافق المركز، على الوقوف على أوضاعها ومستوى تجهيزاتها، وما يرتبط بها من خدمات، لاسيما الرعاية الطبية، وجودة الخدمات الغذائية، وصلاحية مياه الشرب، وسلامة البنية التحتية، بما في ذلك السلامة الإنشائية وانتظام وتوافر خدمات المياه والكهرباء، وذلك في ضوء المعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، خاصا تلك المتعلقة بظروف الاحتجاز والرعاية داخل المؤسسات العقابية.

وشملت الجولة عددًا من المرافق والأقسام، من بينها المركز الطبي وما يضمه من عيادات ووحدات تخصصية، والمطبخ المركزي وأماكن تقديم الوجبات، ومبنى التعليم الفني والتأهيل وما يتضمنه من مركز للهوايات والموسيقى وورشة للخياطة، إلى جانب مبنى الخدمات التعليمية الذي يضم المكتبة وفصول التعليم الفني ومحو الأمية، ومبنى التأهيل والحضانة المخصص لرعاية الأطفال المصاحبين لأمهاتهم، فضلًا عن المنشآت التثقيفية والدينية والمرافق المرتبطة بالبنية التحتية للمركز.

مركز الإصلاح والتأهيل ببدر

كما التقى وفد المجلس بعدد من النزيلات والنزلاء، وأجرى معهم أحاديث مباشرة ومطولة، بصورة جماعية ومنفردة بحسب الحالات، واستمع إلى ملاحظاتهم واحتياجاتهم وأوضاعهم المعيشية وسبل التواصل مع ذويهم.

وتأتي الزيارة بهدف المتابعة المباشرة لأوضاع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل وغيرها من أماكن الاحتجاز، وتقييم مدى توافق ظروف احتجازهم والخدمات المقدمة لهم مع أحكام الدستور والقانون والمعايير الدولية ذات الصلة، لا سيما قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا).

ويقوم المجلس بإعداد تقرير يتضمن نتائج الزيارة وما رصده وفد المجلس من ملاحظات، إلى جانب تقييم مختلف أوجه الرعاية والخدمات المقدمة للنزلاء، وما قد يخلص إليه المجلس من توصيات ومقترحات في ضوء نتائج المتابعة الميدانية.

وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الزيارات التفقدية إلى مراكز الإصلاح والتأهيل تمثل إحدى الآليات الأساسية التي يعتمد عليها في الاضطلاع بولايته، من خلال المتابعة المباشرة لأوضاع النزلاء، والاستماع إلى ملاحظاتهم، وتعزيز الحوار مع الجهات المعنية، بما يسهم في دعم تطوير منظومة الإصلاح والتأهيل وصون كرامة النزلاء وضمان تمتعهم بحقوقهم وفقًا للقانون والمعايير ذات الصلة.