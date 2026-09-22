أحمد شوبير يكشف كواليس أزمة الشناوي وأوفا قبل مواجهة إيران بمونديال 2026

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عبر إذاعة «أون»، تفاصيل جديدة بشأن ما تردد عن أزمة حراسة مرمى منتخب مصر قبل مواجهة إيران، مؤكدًا أنه لم يكن هناك اتفاق مسبق على مشاركة محمد الشناوي، وأن حسام حسن لم يحسم الحارس الأساسي قبل دخول غرفة الملابس.

منتخب مصر

وأوضح شوبير ، أن حسام حسن أعلن مصطفى شوبير حارسًا أساسيًا قبل المباراة، قبل أن يتحدث محمد الشناوي مع إبراهيم حسن ويعبر عن رغبته في خوض اللقاء، باعتباره قد يصبح أول حارس مصري يشارك في نسختين من كأس العالم، وهو ما اعتبره شرفًا كبيرًا.

وأضاف أن إبراهيم حسن نقل الأمر إلى حسام حسن، الذي قرر الدفع بالشناوي بدلًا من شوبير، لكن مصطفى تقبل القرار وقال لحسام حسن: «طبعًا يا كابتني».

وأشار شوبير ، إلى أن الجهاز الإداري اكتشف بعد ذلك أن قائمة المباراة تم إرسالها بالفعل، وبالتالي لم يعد من الممكن إجراء التغيير بشكل طبيعي، فكان الحل إما إعلان إصابة الشناوي واستبعاده، أو إبقاؤه وخسارة تبديل، وهو ما لم يحدث، ليقرر حسام حسن خوض المباراة بمصطفى شوبير، مؤكدًا أن هذه هي القصة كاملة، وأنه لم يكن هناك اتفاق مسبق على مشاركة الشناوي أو علم مسبق لدى شوبير بالقرار.