مدرب طلائع الجيش: محمد عاطف وإسلام محارب يستحقان الانضمام للمنتخب

قال جمعة مشهور المدير الفني لفريق طلائع الجيش، إن الثنائي إسلام محارب ومحمد عاطف لاعبي طلائع الجيش يستحقان التواجد مع منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف مشهور في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: المدرب المصري يتفوق على الاجنبي في الدوري هذا الموسم، والمدرب المصري لديه إمكانيات تفوق الاجنبي ، تواجد مدير فني وطني لمنتخب مصر شيء رائع وهذا يجعل اللاعبين اكثر قدرة على إثبات أنفسهم للتواجد مع منتخب مصر.

وتابع: هناك بعض اللاعبين في طلائع الجيش يقدمون مستويات عالية مع الفريق منذ بداية الدوري المصري الممتاز.

وختم قائلا: إسلام محارب ومحمد عاطف يقدمان مستويات طيبة مع الفريق وأرى أنهما يستحقان التواجد في صفوف منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.