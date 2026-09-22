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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب صن داونز يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي

ميجل كاردوز
ميجل كاردوز
إسلام مقلد

حسم البرتغالي ميجل كاردوز، المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي، موقفه من الأنباء التي ترددت خلال الفترة الماضية بشأن دخول النادي الأهلي في مفاوضات معه لتولي القيادة الفنية للفريق، قبل التعاقد مع المغربي الحسين عموتة.

كاردوز: ملتزم بعقدي مع صن داونز

وقال ميجل كاردوز، في تصريحات لقناة «مودرن إم تي» الجنوب إفريقية، إنه مرتبط بعقد مع صن داونز لمدة موسمين، مؤكدًا أنه لا يتعامل مع مفاوضات الأندية الأخرى طالما لديه عقد سارٍ مع ناديه الحالي.

وأوضح المدير الفني لصن داونز أنه لم يعتد الدخول في مفاوضات مع أي نادٍ آخر خلال فترة ارتباطه بعقد مع فريقه، مشددًا على التزامه بهذا المبدأ مهما كانت الإغراءات أو العروض التي قد تصله.

وتأتي تصريحات كاردوز في ظل ما تردد عن اهتمام الأهلي بالتعاقد معه خلال الفترة الماضية، قبل أن يتجه النادي إلى التعاقد مع الحسين عموتة لقيادة الفريق.

الأهلي يرفع معدلات الاستعداد خلال فترة التوقف

وعلى الجانب الآخر، استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء أمس الإثنين على ملعب التتش، عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون خلال فترة التوقف الدولي.

واستقر الجهاز الفني للأهلي على رفع الحمل التدريبي خلال الفترة الحالية، حيث يخوض اللاعبون تدريباتهم على فترتين صباحية ومسائية بداية من اليوم الثلاثاء ولمدة أسبوع، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

كما واصل اللاعبون المصابون تنفيذ برامجهم التأهيلية على هامش تدريبات الفريق، تمهيدًا للعودة إلى المشاركة الجماعية خلال الفترة المقبلة.

الأهلي يخوض وديتين خلال فترة التوقف

وحدد الجهاز الفني للأهلي مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الحالية، من أجل تجهيز اللاعبين ورفع معدلات الجاهزية قبل استئناف المنافسات الرسمية.

ويلتقي الأهلي مع الهلال الليبي يوم 30 سبتمبر الجاري، قبل أن يواجه مصر المقاصة يوم 3 أكتوبر المقبل، ضمن برنامج الإعداد للفترة القادمة.

الأهلي يستعد للقمة أمام الزمالك

ويستعد الأهلي لخوض مباراة القمة أمام غريمه التقليدي الزمالك، والمقرر إقامتها يوم 11 أكتوبر المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد حقق بداية قوية في مشواره بالدوري، وقدم مستويات مميزة خلال مبارياته الخمس التي خاضها قبل فترة التوقف، ليواصل استعداداته للقمة المرتقبة وسط رغبة في الحفاظ على نتائجه الإيجابية.

الأهلي يتخطى أبو قير للأسمدة بثنائية

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراته الأخيرة بالدوري على حساب أبو قير للأسمدة بهدفين دون مقابل، في الجولة الخامسة من المسابقة.

وسجل هدفي الأهلي أحمد سيد زيزو وحسين الشحات، ليحصد الفريق ثلاث نقاط جديدة قبل فترة التوقف الدولي، ويبدأ بعدها مرحلة جديدة من الاستعداد للمباريات المقبلة، وعلى رأسها مواجهة الزمالك في الجولة السادسة.

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