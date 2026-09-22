نجم صن داونز السابق : أصبحنا ضمن أقوى وأفضل فرق أفريقيا

تحدث بينيت منجوني، لاعب صن داونز السابق، عن مواجهة الفريق أمام الأهلي السعودي في بطولة كأس إنتركونتيننتال، مشيدًا بالمستوى الذي قدمه الفريق الجنوب أفريقي.

وقال منجوني في تصريحات لبرنامج “ستاد المحور” مع الإعلامي خالد الغندور: “أنا بينيت منجوني، لاعب سابق في صن داونز، وأتحدث عن المباراة التي أُقيمت في كأس إنتركونتيننتال أمام الأهلي السعودي، وكانت مباراة قوية جدًا وشهدت قدرًا كبيرًا من الندية والإثارة”.

وأضاف: “منافسو صن داونز يستعدون دائمًا بشكل جيد جدًا، بغض النظر عن البطولة أو المباراة التي يخوضونها، وكما رأينا، استعد الأهلي السعودي لهذه المباراة بصورة جيدة للغاية وقدم مباراة قوية، وظهر بشكل جيد جدًا دفاعيًا وهجوميًا”.

وتابع: “في كرة القدم يحدث أحيانًا ما نسميه فقدان التركيز، وفي مثل هذه البطولات يكفي أن تفقد تركيزك لبضع ثوانٍ حتى تتم معاقبتك على ذلك، ومع ذلك، وبشكل عام، قدم الأهلي السعودي أداءً جيدًا جدًا”.

وأوضح: “صن داونز حصل على فرصه واستغلها بالشكل المطلوب، ونجح ذلك لصالحه، ويمكنني القول إن الفريق يقدم حتى الآن مستويات جيدة جدًا”.

وأكمل: “كانت هذه المرة الأولى التي يشارك فيها صن داونز في هذه البطولة، وتمكنا من حصد الكأس، وهو انتصار كبير بالفعل”.

وأشاد نجم صن داونز السابق بالجهاز الفني والإدارة، قائلًا: “نحن نقدر كثيرًا ما قدمه المدرب، ونقدر دعم الإدارة والجهاز الفني، فقد عملوا بشكل جيد جدًا وبذلوا جهدًا كبيرًا للغاية”.

واختتم: “أتطلع إلى مشاهدة المزيد من المباريات التي سيخوضها صن داونز، وكذلك بعض المباريات أمام الفرق الدولية، فقد قدم الفريق أداءً جيدًا جدًا وأصبح من أقوى وأكبر فرق القارة الأفريقية عبر التاريخ”.