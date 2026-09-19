سعيد باعطية يظهر لأول مرة.. تشكيل الأهلي السعودي المتوقع أمام صن داونز

يخوض فريق الأهلي السعودي مواجهة قوية أمام صن داونز الجنوب إفريقي، اليوم السبت، ضمن منافسات كأس القارات للأندية، في لقاء يطمح خلاله الفريق السعودي إلى تحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة مشواره في البطولة.

تشكيل الأهلي السعودي المتوقع اليوم

ويترقب عشاق الأهلي التشكيل الذي سيعتمد عليه مارينو بوسيتش، المدير الفني للفريق، في ظل أهمية المباراة وقوة المنافس، حيث يسعى المدرب إلى تحقيق التوازن بين الواجبات الدفاعية والهجومية، مع الاستفادة من أبرز العناصر المتاحة لديه.

ومن المنتظر أن تشهد تشكيلة الأهلي ظهور الوافد الجديد سعيد باعطية ضمن الأساسيين، حيث يشارك في مركز الظهير الأيمن للمرة الأولى، في اختبار قوي أمام صن داونز.

كما يعتمد بوسيتش في خط الوسط على الثنائي فالنتين أتانجانا وإبراهيم ديابي، من أجل تعزيز السيطرة على منطقة وسط الملعب، والتعامل مع سرعة لاعبي الفريق الجنوب إفريقي، إلى جانب مساندة الخط الأمامي خلال بناء الهجمات.

ويأمل الأهلي في الظهور بشكل قوي منذ بداية المباراة، خاصة أن مواجهة صن داونز تمثل اختبارًا مهمًا للفريق في البطولة، وسط رغبة في تحقيق الفوز وحصد نتيجة تمنحه دفعة قوية خلال المنافسات.

تشكيل الأهلي السعودي المتوقع أمام صن داونز

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: زكريا هوساوي، روجير إيبانيز، ميريح ديميرال، سعيد باعطية.

خط الوسط: فالنتين أتانجانا، إبراهيم ديابي.

خط الهجوم: فرانشيسكو ترينكاو، جالينو، إدوارد سبيرتسيان.

رأس الحربة: إيفان توني