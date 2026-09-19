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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ملخص الشوط الأول بين صن داونز وأهلي جدة

صن داونز
صن داونز
عمرو مصطفى

انتهى الشوط الأول من مواجهة الأهلي السعودي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة المقامة حاليًا على ملعب «لوفتوس فيرسفيلد» بمدينة بريتوريا، ضمن منافسات المرحلة الثانية من بطولة كأس إنتركونتيننتال.

تعادل سلبي 

وبدأ صن داونز المباراة بشكل قوي، ونجح في افتتاح التسجيل بالدقيقة 17، عن طريق نونو سانتوس، ليمنح فريقه الأفضلية مبكرًا أمام الأهلي السعودي.

ولم يستمر تقدم الفريق الجنوب أفريقي طويلًا، حيث تمكن الأهلي من إدراك التعادل بعد دقيقتين فقط، بعدما سجل حارس صن داونز رونوين ويليامز هدفًا بالخطأ في مرماه، لتعود المباراة إلى نقطة التعادل سريعًا.

وشهد الشوط الأول ندية واضحة بين الفريقين، مع محاولات متبادلة للوصول إلى المرمى، إلا أن التعادل بهدف لكل فريق ظل قائمًا حتى إطلاق صافرة نهاية الـ45 دقيقة الأولى.

تشكيل صن داونز:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

خط الدفاع: مورينا، تابانج ماتولودي، كيكانا، أوبري موديبا، جولومني ندمن.

خط الوسط: تاشريك ماثيوز، مارسيلو أليندي، نونو سانتوس، تيبوهو موكوينا.

خط الهجوم: برايان ليون.

تشكيل الأهلي السعودي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: زكريا هوساوي، روجير إيبانيز، سعيد باعطية، ميريح ديميرال.

خط الوسط: فالنتين أتانجانا، إدوارد سبيرتسيان، زياد الجهني.

خط الهجوم: فرانسيسكو ترينكاو، فراس البريكان، إيفان توني.

ويسعى الفريقان خلال الشوط الثاني لحسم المباراة وتحقيق الفوز، من أجل مواصلة المشوار في بطولة كأس إنتركونتيننتال.

صن داونز أهلي جدة الشوط الأول كأس القارات

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