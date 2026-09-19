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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل صن داونز المتوقع أمام أهلي جدة في كأس إنتركونتيننتال

صن داونز
صن داونز
عمرو مصطفى

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بناد صن داونز  لخوض مواجهة قوية أمام نظيره أهلي جدة السعودي، اليوم "السبت"، ضمن منافسات بطولة كأس إنتركونتيننتال، في لقاء مرتقب يجمع الفريقين على ملعب لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا.

صن داونز يسعى لتحقيق المفاجأة أمام أهلي جدة 

ويدخل ص داونز  المباراة بطموح تحقيق الفوز ومواصلة مشواره القاري، خاصة أن المواجهة تمثل اختبارًا قويًا أمام أحد أبرز الأندية في القارة الآسيوية، في ظل رغبة الفريقين في حسم لقب كأس القارات الثلاث.

ويطمح صن داونز إلى استغلال إقامة المباراة على أرضه وبين جماهيره، من أجل تحقيق الانتصار والتقدم خطوة جديدة نحو التتويج باللقب، وسط حالة من التركيز داخل الفريق الجنوب إفريقي قبل المواجهة المرتقبة.

موعد مباراة أهلي جدة وصن داونز 

وتقام مباراة الأهلي السعودي وصن داونز اليوم السبت 19 سبتمبر، على ملعب لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة ندية كبيرة بين الفريقين، خاصة في ظل امتلاك كل طرف مجموعة من اللاعبين أصحاب القدرات الفنية والبدنية، وهو ما يجعل المواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات.

تشكيل صن داونز المتوقع أمام الأهلي

ومن المنتظر أن يبدأ صن داونز المباراة بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: ويليامز.

خط الدفاع: مورينا، كيكانا، نداماني، باسادين.

خط الوسط: موكوينا، الليند، نيدلوفو.

خط الهجوم: ليثلاكو، ماثيوز، ليون.

ويعتمد صن داونز على عناصره الأساسية من أجل فرض أسلوبه خلال المباراة، مع محاولة استغلال عاملي الأرض والجمهور والضغط على دفاع الأهلي منذ الدقائق الأولى.

في المقابل، يسعى الأهلي السعودي إلى التعامل مع المباراة بحذر، مع الاعتماد على قدراته الهجومية وسرعة التحول من الدفاع إلى الهجوم، بحثًا عن تسجيل هدف مبكر يمنحه الأفضلية ويضع المنافس تحت ضغط مستمر.

وتحظى مواجهة الأهلي وصن داونز باهتمام كبير، في ظل رغبة الفريقين في حصد اللقب ومواصلة المشوار القاري، وهو ما يرفع من أهمية المباراة ويجعلها واحدة من أبرز مواجهات البطولة.

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