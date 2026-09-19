صن داونز الجنوب أفريقي يتوج بكأس القارات الثلاث بفوزه على أهلي جدة 2-1

توج فريق صن داونز الجنوب أفريقي ببطولة كأس القارات الثلاث، بعد فوزه على ضيفه فريق أهلي جدة السعودي بنتيجة 2-1، مساء اليوم السبت، في المباراة التي أقيمت على ملعب "لوفتس سرسفيلد" بجنوب أفريقيا.

وأحرز صن داونز لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة كأس انتركونتيننتال، للمرة الأولى في تاريخه، فيما فشل أهلي جدة في حصد البطولة للعام الثاني على التوالي بعد خسارته في النسخة الماضية للمسابقة أمام بيراميدز.

سجل هدفي صن داونز لاعبه نونو سانتوس بضربتي رأس في الدقيقتين 17 و80، فيما جاء هدف أهلي جدة الوحيد في الدقيقة 19 عن طريق رونين ويليامز حارس صنداونز بالخطأ في مرماه.

وبهذا الفوز، تأهل صن داونز الجنوب أفريقي إلى نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال، حيث سيلعب أمام الفريق الفائز من لقاء ديربي الأمريكيتين بين بطلي قارتي أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، ليبلغ المتأهل نهائي كأس انتركونتيننتال أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بطل قارة أوروبا.

وواصلت قارة أفريقيا سيطرتها على بطولة كأس القارات الثلاث، بعد إقامة ثلاث نسخ من المسابقة، حيث أحرز لقبها كل من الأهلي وبيراميدز وصن داونز.