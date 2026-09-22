تطورات جديدة في مستقبل بن شرقي مع الأهلي.. ماذا حدث بالمفاوضات؟

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي عن موقف المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الاستمرار مع القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وقال محمود شوقي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن رغبة بن شرقي هي الاستمرار مع النادي الأهلي، مشيرًا إلى وجود تواصل مع وكيل اللاعب بشأن تفاصيل التعاقد.

وأوضح الناقد الرياضي أن الحديث مع وكيل بن شرقي تطرق إلى مدة التعاقد والمقابل المالي، قبل أن يتم الاتفاق على تأجيل المفاوضات في الوقت الحالي.

وكتب محمود شوقي: «رغبة المغربي بن شرقي هي الاستمرار مع النادي الأهلي، وحصل كلام مع وكيل اللاعب بشأن مدة التعاقد والمبالغ المالية، وتم الاتفاق على تأجيل المفاوضات في الوقت الحالي».

ويأتي ذلك في ظل ارتباط اسم بن شرقي بمواصلة مشواره مع الأهلي، وسط ترقب لما ستسفر عنه المفاوضات بين إدارة النادي ووكيل اللاعب بشأن مستقبل اللاعب خلال الفترة المقبلة.