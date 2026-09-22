قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد اعتذاره لـ ياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»
جمال عبد الرحيم: عضوية صحفيي المواقع الإلكترونية تحتاج تعديلًا في القانون
الوزراء: مصر تهيمن على سوق الفنادق الأفريقية للعام التاسع على التوالي
كريمة يهاجم فتوى الهلالي: لا خلاف فقهي في تحريم الذهب على الرجال
إيران لإدارة ترامب: وفدنا قي نيويورك مستعد للمفاوضات بصلاحيات كاملة
الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الخريفية وتحذر من استمرار ارتفاع نسب الرطوبة
الدولار يعاود التراجع ويخسر 60 قرشا من قيمته أمام الجنيه الآن
تجارة مع الله لا تخسر.. عالم أزهري يكشف فضل المداومة على هذا العمل
اليونان تدعو لتخصيص موارد من موازنة الاتحاد الأوروبي لتمويل ملف الهجرة
55 شهرا خلف القضبان.. إدانة إسرائيلي بالتجسس لصالح إيران وتصوير منزل جالانت
بعد الإساءة لـ طفلة.. التضامن تنهي خدمة مشرفة حضانة السادات وتوقف المديرة شهرا
مسئول إيراني: نقلنا إلى واشنطن مقترحنا بشأن مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تطورات جديدة في مستقبل بن شرقي مع الأهلي.. ماذا حدث بالمفاوضات؟

بن شرقي
بن شرقي
علا محمد

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي عن موقف المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الاستمرار مع القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وقال محمود شوقي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن رغبة بن شرقي هي الاستمرار مع النادي الأهلي، مشيرًا إلى وجود تواصل مع وكيل اللاعب بشأن تفاصيل التعاقد.

وأوضح الناقد الرياضي أن الحديث مع وكيل بن شرقي تطرق إلى مدة التعاقد والمقابل المالي، قبل أن يتم الاتفاق على تأجيل المفاوضات في الوقت الحالي.

وكتب محمود شوقي: «رغبة المغربي بن شرقي هي الاستمرار مع النادي الأهلي، وحصل كلام مع وكيل اللاعب بشأن مدة التعاقد والمبالغ المالية، وتم الاتفاق على تأجيل المفاوضات في الوقت الحالي».

ويأتي ذلك في ظل ارتباط اسم بن شرقي بمواصلة مشواره مع الأهلي، وسط ترقب لما ستسفر عنه المفاوضات بين إدارة النادي ووكيل اللاعب بشأن مستقبل اللاعب خلال الفترة المقبلة.

الناقد الرياضي محمود شوقي محمود شوقي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الثلاثاء.. كم يصل سعر الكيلو؟

دينا عزت

بعد ادعاءات اقتحام منزلها.. الأجهزة الأمنية تضبط دينا عزت

صلاة الفجر لمن يسافر قبلها

صلاة الفجر لمن يسافر قبلها.. الإفتاء: أمامك خياران كي لا تضيع الفريضة

جزء من الواقعة

قبل رفع الحذاء.. فيديو يرصد مشادة رئيس قسم بمعهد الكبد بالمنوفية مع ممرضة

زهران ممداني وترامب

ترامب يدخل معقل ممداني.. لقاء مفاجئ خلف أبواب قصر جرايسي وتعليق على مقاطعة الإعلام

الشناوي

طلب المشاركة.. الحقيقة الكاملة لأزمة حسام حسن والشناوي قبل مواجهة إيران

جامعة بنها

جامعة بنها تكشف سبب عدم تكليف الأولى على دفعتها بكلية الزراعة "معيدة"

تراجع سعر الجنيه الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

الجنيه الذهب يخسر 441 جنيها ببداية تعاملات اليوم ومفاجأة في عيار 21

ترشيحاتنا

المتهم

القبض على المتهم بالتحرش بفتاة داخل سيارة بالجيًزة

الطفلة المصابة في المستشفى

7 أكتوبر.. أولى جلسات محاكمة جدة وشقيقتها وأخرى حقنوا أحفادهن بالكلور ودماء فاسدة

المتهمين

خلاف على ركنة سيارة يتحول لمشاجرة بسلاح ناري في البحيرة

بالصور

بعد اعتذاره لـ ياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»

بعد اعتذاره لياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»
بعد اعتذاره لياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»
بعد اعتذاره لياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»

شاهد.. بسمة بوسيل برفقة بناتها وصديقاتها في لندن

بسمة بوسيل برفقة بناتها وصديقاتها في لندن
بسمة بوسيل برفقة بناتها وصديقاتها في لندن
بسمة بوسيل برفقة بناتها وصديقاتها في لندن

حقيقة تصريحات درة.. ماذا قالت مع لميس الحديدي؟ 7 أسئلة بتوجع أي ست

درة
درة
درة

بعد اعتذاره لها.. 20 صورة جمعت أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

بعد اعتذاره لها.. صور جمعت أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز
بعد اعتذاره لها.. صور جمعت أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز
بعد اعتذاره لها.. صور جمعت أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

فيديو

جانب من الفيديو المتداول

زيوت في ترعة بسوهاج.. فيديو متداول يشعل الغضب والجهات المعنية تتحرك لكشف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 3.. نحو قيادة تربوية متميزة

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كما تُبنى الدول... هكذا يُبنى الإنسان

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

المزيد