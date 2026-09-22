احتفالًا بعيدها القومي..محافظ الشرقية يفتتح 3 مدارس "تعليم أساسي وثانوي" بتكلفة 56 مليونا و 156 ألف جنيه بديرب نجم

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية 3 مدارس للتعليم الأساسي والثانوي بمركز ديرب نجم ، بتكلفة ٥٦ مليونًا و٧٥٦ ألف جنيه، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ١٤٥، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة التوسع في إنشاء الصروح التعليمية الجديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة لأبناء القرية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

استهل محافظ الشرقية جولته بمركز ديرب نجم بافتتاح مدرسة الصانية للتعليم الأساسي والمُقامة على مساحة ٩٣٣ م²، والمكونة من دور أرضي و ٤ طوابق، وتضم ١١ فصلاً دراسياً، بتكلفة ١٤ مليوناً و ٤٩٠ ألف جنيه لتوفير بيئة تعليمية وتربوية جيدة لأبناء القرية وتقليل الكثافات الطلابية بالمدرسة.

استقبل طلاب وطالبات المدرسة محافظ الشرقية بترحيب يحمل الكثير من الفرحة والحماس، حيث اصطفوا على جانبي الطريق رافعين أعلام مصر، في مشهد عبّر عن حبهم لوطنهم وسعادتهم بزيارة المحافظ لمدرستهم.

وفي لفتة وطنية جميلة، ألقت الطالبة نها محمد عبدالله،المقيدة بالصف الثاني الإعدادي، قصيدة عن مصر والشهيد، وسط تفاعل وإعجاب الحضور، فيما حرص المحافظ على الاستماع إليها وتشجيعها، معربًا عن سعادته بما شاهده من حماس وانتماء وروح وطنية وقيم إيجابية لدى أبنائه الطلاب، مؤكدًا أن مثل هذه المشاهد تبعث على الفخر والأمل في جيل يحمل مستقبل الوطن.

حرص محافظ الشرقية على تفقد عدد من الفصول الدراسية وإجراء حوار مع الطلاب، للتعرف على سير العملية التعليمية والاطمئنان على انتظام الدراسة وحضور الطلاب والمعلمين، مؤكدًا أهمية المتابعة المستمرة للمدارس، والاهتمام بأعمال النظافة والصيانة الدورية، والتأكد من توافر كافة عوامل الأمن والسلامة، بما يوفر بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة لأبنائنا الطلاب.

توجه المحافظ ومرافقوه إلى قرية "صافور" وبمشاركة نجلة الشهيد..أزاح محافظ الشرقية الستار عن اللوحة الجدارية، إيذانًا بافتتاح مدرسة "الشهيد محمد إبراهيم البقاش الثانوية" والمُقامة على مساحة ٥٦٠٠ م²، والمكونة من دور أرضي و ٤ طوابق، وتضم ٢٢ فصلاً دراسياً ، بتكلفة ٢٢ مليوناً و ٧٤٢ ألف جنيه، وكان في استقباله الطالبان مروان السيد،المقيد بالصف الثالث الإعدادي، ومروة السيد، بالصف الأول الإعدادي، حيث عبّرا عن فرحتهما بالزيارة من خلال تقديم الأناشيد والأشعار الوطنية، في مشهد عكس روح الانتماء والحماس لدى طلاب المدرسة.

ومن داخل فصول وجه محافظ الشرقية رسائل تربوية إلي الطلاب والطالبات، مطالباً إياهم بالجد والإجتهاد في تحصيل الدروس وعدم تأجيل عمل اليوم إلى الغد ليكونوا نماذج مشرفة نفخر بهم في المجتمع ، مؤكداً نجاح العملية التعليمية يعتمد على التعاون بين المعلمين وأولياء الأمور والطلاب، موجهاً الشكر للمعلمين على جهودهم وحرصهم على بدء الدراسة بجدية من اليوم الأول، مؤكدًا أن انتظام الطلاب داخل الفصول يمثل الخطوة الأولى لضمان جودة التعليم.

اختتم المحافظ جولته بمركز ديرب نجم بافتتاح مدرسة العطارين للتعليم الأساسي بحضور المتبرع بقطعة الأرض والمُقامة على مساحة ٢١٠٠ م²، والمكونة من ٤ طوابق، وتضم ١١ فصلاً دراسياً، وذلك بتكلفة ١٩ مليوناً و ٥٢٤ ألف جنيه.

أكد المحافظ أن الدولة تولي قطاع التعليم اهتمامًا كبيرًا، من خلال التوسع في إنشاء وتطوير المدارس ورفع كفاءة المنشآت التعليمية، إلى جانب تطوير المناهج والمواد التعليمية المقدمة للطلاب، بما يسهم في الحد من الكثافات داخل الفصول، وتحسين جودة العملية التعليمية، وتوفير خدمة تعليمية تليق بأبنائنا الطلاب وتلبي احتياجات المواطنين.

فيما أعرب الأهالي عن سعادتهم بزيارة محافظ الشرقية ومشاركتهم فرحتهم بالافتتاح الرسمي للمدارس، والتي تمثل صروحاً تعليمية جديدة تضاف إلى مركز ديرب نجم .

قدم المحافظ الشكر والتقدير للمتبرعين بقطع الأراض لإقامة المدارس ، مشيداً بتضافر جهود المجتمع المدني مع الجهاز التنفيذي في دعم جهود الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين.