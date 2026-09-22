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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصابة 8 أشخاص في تصادم أتوبيس 26 راكبا بسيارة نقل بالطريق الإقليمي بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد الطحاوي

أصيب 8 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم أتوبيس 26 مع سيارة نقل أعلى الطريق الإقليمي بعد كارتة بلبيس اتجاه السعديين، في الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء. 

تم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس، وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس يفيد باستقبال 8 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد، وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

بالانتقال والفحص، تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم أتوبيس 26 مع سيارة نقل أعلى الطريق الإقليمي بعد كارتة بلبيس اتجاه السعديين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس، وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تصادم اتوبيس حادث تصادم اتوبيس الطريق الاقليمي كارتة بلبيس

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