دعم صحة الشرقية بـ18 ماكينة غسيل كلوي و4 أجهزة سونار بتكلفة 30 مليون جنيه

أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن وزارة الصحة والسكان قامت بدعم مستشفيات ووحدات مديرية الشئون الصحية بالشرقية بحزمة من التجهيزات والأجهزة الطبية، بتكلفة تقديرية بلغت حوالي 38 مليون جنيه، وذلك لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين، ودعم مختلف الأقسام الطبية، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية، وذلك بالتنسيق مع الدكتورة نورا محمد مديرة إدارة التخطيط، والسيد الزهوي مدير إدارة التموين الطبي بالمديرية، والجهات المعنية بوزارة الصحة والسكان والمديرية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن الدعم الجديد تضمن استلام عدد 18 ماكينة غسيل كلوي، منهم 10 ماكينات لمستشفى أولاد صقر، و٤ لمستشفى القرين، و٤ لمستشفى السعديين النموذجي، هذا بالإضافة إلى دعم سلسلة التبريد الخاصة بالطعوم بعدد كبير من صناديق حفظ التبريد (كولمانات) بالإضافة إلى عدد ٤ أجهزة أشعة تليفزيونية «سونار» لمستشفيات الصالحية والقرين والصدر والإبراهيمية، كما تم دعم مستشفى الصدر بالزقازيق بجهاز قياس انزيمات القلب، هذا بالإضافة إلى ٢٥ جهاز ماسح ضوئي بالمشتملات لعدد ٢٥ مستشفى، وذلك لتلبية احتياجات المنشآت الصحية بالمحافظة، وتعزيز قدراتها على تقديم الخدمات الطبية للمرضى والمواطنين.

وأكد الدكتور أحمد البيلي أن الأجهزة والتجهيزات الجديدة تمثل إضافة قوية للمنظومة الصحية بمحافظة الشرقية، وتساهم في دعم الأقسام الطبية المختلفة، ورفع كفاءة الخدمات التشخيصية والعلاجية، وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى والمواطنين، موجهاً الدكتور عمرو إبراهيم وكيل المديرية، والدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، والدكتور فادي جلال مدير عام الطب الوقائي، والدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة برلنتي عبد الحميد مديرة إدارة الرعاية الأساسية، والدكتورة سارة إبراهيم مديرة إدارة الكلى الصناعي، والجهات المعنية بالمديرية، بسرعة الإنتهاء من الإجراءات المخزنية والفنية اللازمة، ومتابعة توزيع وتشغيل الأجهزة والتجهيزات الجديدة بالمنشآت الصحية، مع توفير القوى البشرية اللازمة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.

وأشاد الدكتور أحمد البيلي بالدعم المستمر الذي تقدمه القيادة السياسية ووزارة الصحة والسكان لتطوير الخدمات الطبية بمستشفيات ووحدات محافظة الشرقية، مؤكداً أن توفير الأجهزة الطبية والتجهيزات الحديثة يمثل أحد المحاور الرئيسية لرفع كفاءة المنظومة الصحية، ودعم الفرق الطبية في تقديم خدمات طبية ذات جودة، وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية، مؤكداً استمرار الدولة في دعم القطاع الصحي وتوفير الإمكانات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية.