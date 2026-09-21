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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليابان: حدوث انهيارات أرضية وإصابة شخص جراء إعصار دوجوان شرقي البلاد

إعصار دوجوان
إعصار دوجوان
أ ش أ

تسببت أمطار غزيرة مصاحبة لإعصار "دوجوان" في وقوع انهيارات أرضية بعدد من المناطق شرقي اليابان، ما أسفر عن إصابة شخص وتضرر منازل، مع اقتراب الإعصار من الساحل المطل على المحيط الهادئ.

وأفادت السلطات المحلية بأن امرأة في الأربعينيات من عمرها أصيبت بإصابات طفيفة في مدينة سوديجاورا بمحافظة تشيبا، بعدما اصطدمت سيارتها بكتل من الأتربة والحطام الناجمة عن انهيار أرضي.

وفي مدينة يوكوسوكا بمحافظة كاناجاوا، تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن امرأة تقيم في منزل تعرض لانهيار أرضي، بعدما تدفقت كميات من الطين إلى داخل المنزل.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أعلى مستوى من التحذير من مخاطر الانهيارات الأرضية في شمال جزر إيزو، فيما أصدرت تحذيرًا من المستوى الرابع في بقية أنحاء سلسلة الجزر، إلى جانب أجزاء من طوكيو وتشيبا وكاناجاوا وإيباراكي.. كما تضررت 8 منازل في محافظة تشيبا جراء الإعصار، من بينها منازل غمرتها المياه، وفقًا لوكالة إدارة الحرائق والكوارث اليابانية.

وكان إعصار "دوجوان"، وهو الإعصار الخامس والعشرون خلال الموسم الحالي، يتجه مساء اليوم الاثنين نحو شبه جزيرة بوسو في تشيبا، شرق طوكيو، وسط هطول أمطار غزيرة على جزيرة إيزو أوشيما، أكبر جزر سلسلة إيزو، ومنطقة كانتو التي تضم العاصمة طوكيو، فضلًا عن محافظة شيزوكا وسط البلاد.

أمطار غزيرة إعصار دوجوان اليابان

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