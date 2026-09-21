بحضور وزيري الاستثمار والصناعة وسفير فرنسا.. محافظ الشرقية يتفقد مصنعين بالعاشر من رمضان

تفقد المهندس حازم الأشمونى، محافظ الشرقية بتفقد مصنعين للخرسانة سابقة الإجهاد ومستحضرات التجميل بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان بحضور الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ، والمهندس خالـد هاشم وزير الصناعة والسفير إيريك شوفالييه سفير دولة فرنسا لدي مصر والمهندس ڤيڤيان جيرو، والمهندس محمد زادة مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، والمهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية والمهندس حسين الغزاوي مستشار وزير الصناعة لشؤون الطاقة والمهندس علاء عبد اللاه رئيس جهاز تنمية العاشر من رمضان وذلك في إطار الحرص على تعزيز الاستثمار الصناعي، وفتح آفاق للتعاون والتوسع، ودعم المنتج المحلي، بما يعود بالنفع على أبناء محافظة الشرقية ويسهم في دفع عجلة التنمية الصناعية والاقتصادية.

استهل المحافظ ومرافقوه الزيارة بتفقد مصنع الشركة المصرية للخرسانة سابقة الإجهاد وهي شركة مصرية مساهمة تقع بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان مقامة على مساحة 140 ألف متر مربع (بالإضافة إلى 40 ألف متر مربع مساحة تخزينية)، باستثمارات 20 مليون دولار، ورأس مال يبلغ 21 مليون جنيه حيث قاموا بتفقد معمل الجودة، وعنبر الصاج، وعنبر الخرسانة المسلحة، وعنبر المترو (الحلقات الخرسانية) للتعرف على إمكانيات المصنع وقدراته الإنتاجية والتصنيعية للحلقات الخرسانية بمكونات مصرية.

وخلال الجولة التفقدية استمع محافظ الشرقية ومرافقوه لشرح من العضو المنتدب للشركة عن تاريخ الشركة لافتاً أنها تأسست عام 1978 باعتبارها شركة رائدة في مجال حلول الخرسانة سابقة الإجهاد والصب في مصر والشرق الأوسط، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية 300 ألف طن، ونسبة المكون المحلي 98%، وتخصص الشركة إجمالي إنتاجها للسوق المحلي حيث تبلغ مبيعاتها السنوية 2 مليار جنيه، وتوفر 833 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ، موضحاً أن الشركة قامت بالتوسع في طاقاتها الإنتاجية ونطاق عملها لتشمل مختلف مشاريع البنية التحتية في مصر والمنطقة، حيث تقدم مجموعة شاملة ومتنوعة من حلول الخرسانة سابقة الصب مما يجعلها وجهة متكاملة لمشاريع البناء والتشييد، وقد بلغت استثمارات الشركة خلال السنوات الخمس الماضية 10 ملايين يورو لتحديث التكنولوجيا المستخدمة وتوسيع نطاق المنتجات بما يلبى احتياجات المشروعات الكبرى.

واستكمالاً للجولة التفقدية توجه محافظ الشرقية ومرافقوه لتفقد مصنع لصناعة مستحضرات التجميل و المُقام على مساحة 18 ألف متر مربع باستثمارات مبدئية 100 مليون يورو حيث قاموا بتفقد منطقة الوزن والتصنيع ومنطقة الإنتاج لمستحضرات العناية بالشعر ومستحضرات العناية بالجلد، ومحطة معالجة الصرف الصناعي ووحدة المعالجة.

واستمع المحافظ ومرافقوه إلى شرح توضيحي من مسئولي المصنع من حول امكانات مصنع الشركة لافتاً أنه تم إنتاج 442 مليون وحدة على مدار الخمس سنوات الماضية، بنسبة مكون محلي 70% بالنسبة لمواد التعبئة والتغليف، و30% للمواد الخام، وتصدر الشركة سنوياً 85% من إنتاجها الى 20 دولة من ضمنها دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مضيفاً أن الشركة توفر 22 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، من خلال تواجدها بالسوق المصري ، كما أنه المصنع الوحيد للشركة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأول مصنع في مصر حاصل على شهادة LEED العالمية للمباني الخضراء (الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة)، ويساهم المصنع في البرنامج العالمي "لوريال للمستقبل" من خلال الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتوليد المخلفات، وترشيد استهلاك المياه، مشيراً إلى أنه سيتم ضخ استثمارات جديدة لزيادة السعة الانتاجية بقيمة 240 مليون جنيهاً خلال العام الجاري.

وفي كلمته أكد محافظ الشرقية أن ما نشهده اليوم من قدرات وإمكانات داخل مصانع وشركات مصرية على أرض مدينة العاشر من رمضان يؤكد أن لدينا فرص حقيقية للتوسع في الصناعات الوطنية وتعميق الاعتماد على المنتج المحلي بما يسهم في دعم المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية ويعزز من تنافسية الصناعة المصرية ، مؤكداً على دعم المستثمر الجاد وتذليل العقبات أمام المشروعات الصناعية وتهيئة المناخ المناسب للتوسع والإنتاج مسؤولية مشتركة بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص.

وفي ختام كلمته قدم محافظ الشرقية الشكر والترحيب بسفير فرنسا لدى مصر وأعرب عن خالص تقديره بحضوره الكريم لهذه الفاعلية والذي يعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وفرنسا وما تتميز به من صداقة راسخة وتعاون ممتد في العديد من المجالات ونتطلع دائمًا إلى أن تكون مثل هذه اللقاءات جسورًا جديدة للتواصل والتعاون وتعزيز الصداقة بين بلدينا ، موجهاً خالص الشكر والتقدير للسادة الوزراء ولإدارة الشركات والعاملين على ما يبذلونه من جهد متمنياً لهم دوام النجاح والتوفيق ومزيدًا من التطور والإزدهار.

وأكد الدكتور محمد فريد وزير الإستثمار والتجارة الخارجية أهمية دعم الاستثمارات القائمة وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة، بما يسهم في زيادة الإنتاج والتصنيع المحلي وخلق فرص العمل، مشيرًا إلى أهمية زيادة صادرات الشركات القائمة وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية ، مؤكداً حرص الحكومة على تيسير أعمال المستثمرين والتنسيق بين الجهات المعنية للتعامل مع التحديات، ودعم إجراءات التصدير والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.

ومن جانبه أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أن زيارته اليوم لمصانع تنتج قطاع مواد البناء يعد من أهم القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد الوطني، لما يتمتع به من قاعدة صناعية واسعة وتنوع كبير في الأنشطة والمنتجات، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية ودعم مشروعات التشييد والتنمية، فضلًا عن قدرته على زيادة مساهمته في الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية ، لافتاً أيضاً إلى أن صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل من أبرز القطاعات الواعدة التي تمتلك فرصة ذهبية للنهوض بصادرات مصر لمختلف أسواق المنطقة.