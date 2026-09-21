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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الشرقية: توافر السلع المطروحة ضمن مبادرة تخفيض الأسعار بـ 10 منافذ

الشرقية
الشرقية
محمد الطحاوي

اطمأن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، من المهندس السيد حرزالله وكيل وزارة التموين بالشرقية على توافر سلع المرحلة الأولى من مبادرة تخفيض الأسعار، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن خفض أسعار السلع الأساسية وتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة، بما يلبي احتياجاتهم ويسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر.

من جانبه اوضح وكيل وزارة التموين ان المبادرة تتضمن ١٢ صنفًا من السلع الغذائية الأساسية والتى تم طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة، والتى تشمل: السكر، والشاي، والزيت، والأرز، والدقيق، والمكرونة، والصلصة، والجبن بأنواعها، والحلاوة الطحينية، والمربى، إلى جانب عدد من السلع الغذائية الأساسية الأخرى لافتا ان المباردة مستمرة لمدة ٦ أشهر، اعتبارًا من الشهر الجارى وحتى مارس المقبل ، بما يشمل شهر رمضان المبارك، لإتاحة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة خلال الفترة المحددة للمبادرة لافتًا إلى أنه جارٍ توفير السلع المطروحة ضمن المبادرة بفروع مشروع «جمعيتي»، وكذلك لدى البدالين التموينيين، لإتاحتها للمواطنين بعدد ١٠ مراكز بمختلف أنحاء المحافظة، بالأسعار المقررة .

شدد محافظ الشرقية على وكيل وزارة التموين استمرار متابعة منافذ المبادرة والتأكد من توافر السلع المطروحة، والالتزام بالأسعار المخفضة المقررة، مشيدًا بجهود الدولة في توفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين، بما يسهم في تلبية احتياجاتهم والحد من الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر.

الشرقية محافظ الشرقية وزارة التموين بالشرقية الرئيس عبد الفتاح السيسي

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