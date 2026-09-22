قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجموعة السبع تدعو إيران لوقف دعم الحوثيين وتحذر من تهديد الملاحة وأمن الطاقة
تعرف على طرق حجز تذاكر قطارات السكك الحديدية ووسائل الدفع المختلفة تيسيرا على جمهور الركاب
أذكار الصباح .. احرص عليها بيقين تكن في معية الله حتى تمسي
من الكبسة إلى المهرجانات.. تريزيجيه يكشف تفاصيل من حياته في السعودية
طلب المشاركة.. الحقيقة الكاملة لأزمة حسام حسن والشناوي قبل مواجهة إيران
متى ينتهي وقت صلاة الشروق؟.. الإفتاء تحدد آخر موعد لاغتنامها
ماكرون وترامب يبحثان إعادة فتح مضيق هرمز وتهدئة أسواق الطاقة
متى تقول أذكار الصباح؟.. أفضل وقت لقراءتها يبدأ بعد دقائق
سيول جارفة تجتاح شوارع بارانكيا شمالي كولومبيا بعد أمطار غزيرة
التنين أمبير حديث السوشيال.. فيلم بالذكاء الاصطناعي يحكي قصة أم تضحي بحياتها لحماية طفلها
أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الثلاثاء.. كم يصل سعر الكيلو؟
قبل رفع الحذاء.. فيديو يرصد مشادة رئيس قسم بمعهد الكبد بالمنوفية مع ممرضة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

راتب ضخم وسقف تعاقدات.. تفاصيل مفاوضات الأهلي المرتقبة مع بن شرقي

بن شرقي
بن شرقي
يارا أمين

كشف الإعلامي هاني حتحوت، تطورات ملف تجديد عقد المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الأهلي، في ظل رغبة الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة في استمرار اللاعب مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال هاني حتحوت، خلال تصريحات عبر برنامج «مودرن سبورتس»، إن عقد أشرف بن شرقي الحالي مع الأهلي يصل إلى مليون و900 ألف دولار سنويًا، وينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح أن هذا الرقم يتجاوز سقف التعاقدات الذي يعمل الأهلي وفقًا له، مشيرًا إلى أن سقف الرواتب ينطبق أيضًا على اللاعبين الأجانب، وإن كان بمستوى أعلى قليلًا من اللاعبين المحليين، لكنه لا يصل إلى مليون و900 ألف دولار سنويًا.

وأضاف أن الأهلي لم يبدأ حتى الآن مرحلة التفاوض مع أشرف بن شرقي بشأن تجديد عقده، إلا أن النادي يدرك أن المفاوضات قد تشهد مناقشات مطولة، خاصة أن الإدارة لن تكون قادرة على الاستمرار في دفع راتبه الحالي.

وأشار إلى أن بن شرقي لن يكون مطالبًا فقط بعدم زيادة مطالبه المالية، بل قد يُطلب منه تخفيض راتبه الحالي، الذي يصل إلى نحو 95 مليون جنيه سنويًا، وهو رقم يرى النادي أنه يصعب تحمله في المرحلة الحالية.

وأكد حتحوت أن الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، يرغب في استمرار بن شرقي، خاصة في ظل المستوى الذي يقدمه اللاعب خلال الموسم الحالي، موضحًا أن رغبة المدير الفني ستكون أحد العوامل المهمة في ملف التجديد.

وتطرق إلى موقف إمام عاشور، موضحًا أن اللاعب بعد تعديل عقده وزيادة قيمته لم يحصل على المقابل المالي الذي كان يرغب فيه، في إطار سياسة النادي المتعلقة بسقف التعاقدات.

وأوضح أن الأهلي يمتلك حلًا يمكن أن يساعد في إتمام الاتفاق مع بن شرقي، يتمثل في التعاقدات الإعلانية، حيث يحصل اللاعب على 70% من قيمة أي إعلان يتعاقد عليه، بينما يحصل النادي على 30%.

وأشار إلى أن محمود حسن تريزيجيه سبق أن رفض هذا النظام، بعدما حدد الأهلي سقف عقده عند 25 مليون جنيه، بالإضافة إلى 10 ملايين جنيه أخرى في الموسم، مع السماح له بإبرام تعاقدات إعلانية، ليرحل بعدها إلى نادي الرياض في بداية الموسم الحالي.

وأضاف أن فكرة الاستفادة من التعاقدات الإعلانية قد تكون أحد السيناريوهات المطروحة في ملف بن شرقي، على غرار ما حدث مع أحمد سيد زيزو.

واختتم هاني حتحوت تصريحاته بالتأكيد على أن بن شرقي سيستمر مع الأهلي حتى نهاية عقده على أي حال، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن التجديد، سيرحل اللاعب مجانًا في صيف 2027، بينما ستكشف الفترة المقبلة عن آلية المفاوضات وإمكانية الوصول إلى اتفاق بين الطرفين.

الإعلامي هاني حتحوت أشرف بن شرقي الأهلي الحسين عموتة النادي الأهلي إمام عاشور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع أسعار الذهب اليوم في الأسواق

مفاجأة في سوق الذهب.. الأسعار تتراجع اليوم وعيار 21 يفاجئ الجميع

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الثلاثاء.. كم يصل سعر الكيلو؟

استمرار تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم

التراجع مستمر.. أسعار الذهب تواصل الهبوط بختام تعاملات اليوم ومفاجأة في عيار 21

وزارة التعليم العالي

ظهرت الآن.. إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة وSTEM ومدارس النيل

مكاسب قوية للذهب في مصر خلال شهر سبتمبر الجاري

رغم تراجع اليوم.. مكاسب قوية للذهب في مصر وعيار 21 يرتفع 110 جنيهات خلال سبتمبر

صلاة الفجر لمن يسافر قبلها

صلاة الفجر لمن يسافر قبلها.. الإفتاء: أمامك خياران كي لا تضيع الفريضة

تعطل الرحلات في عدد من المطارات الأمريكية الكبرى

شلل يضرب المطارات الأمريكية الكبرى.. توقف الرحلات في نيويورك وفيلادلفيا وبوسطن

كبش بمليون دولار صفقة حطمت الأرقام.. سر القيمة القياسية لسلالة أراشان؟

كبش بمليون دولار صفقة حطمت الأرقام.. سر القيمة القياسية لسلالة أراشان؟

ترشيحاتنا

جامعة الأزهر

جامعة الأزهر تعلن نتائج القبول بالبرامج المميزة وفتح باب التقديم اليدوي بالكليات

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| ما الضابط الذي يُعرف به عقوق الوالدين؟.. هل يصل ثواب قراءة الأذكار للمتوفي؟.. وحكم الاحتفاظ بما عثر عليه في الطريق العام

ارتداء الأسود على الميت

هل ارتداء الأسود لأبناء المتوفى واجب؟.. أمين الإفتاء يحسم الجدل

بالصور

سيارة عمرها 12 عاما بـ 30 ألف دولار.. سوق المستعمل الأمريكي يدخل مرحلة جديدة

سوق المستعمل الأمريكي
سوق المستعمل الأمريكي
سوق المستعمل الأمريكي

أبراج تتمتع بجاذبية لافتة لدى الجنس الآخر.. هل برجك من بينها؟

ابراج
ابراج
ابراج

جابوله عصير وفاكهة.. أصدقاء طفل مريض يضربون أروع أمثلة الوفاء بالمنيا

صورة الاطفال
صورة الاطفال
صورة الاطفال

تحالف أمريكي ياباني يشعل سباق بطاريات الحالة الصلبة للسيارات الكهربائية

بطاريات الحالة الصلبة
بطاريات الحالة الصلبة
بطاريات الحالة الصلبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 3.. نحو قيادة تربوية متميزة

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كما تُبنى الدول... هكذا يُبنى الإنسان

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

المزيد