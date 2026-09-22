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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد السيد يخضع لفحص طبي جديد قبل العودة للتدريبات

محمد السيد
محمد السيد
رباب الهواري

قال الإعلامي خالد الغندور إن يخضع محمد السيد، لاعب الزمالك، اليوم الثلاثاء، لفحص إشعاعي دقيق على موضع إصابته في القدم، للتأكد من جاهزيته الطبية قبل العودة إلى التدريبات الجماعية.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، كان اللاعب قد فك الجبيرة مؤخرًا، بعد تحسن حالته واستقرار الإصابة بشكل ملحوظ.

وتابع، تأتي أشعة الغد كإجراء تأكيدي للاطمئنان على سلامة اللاعب، وتحديد موعد عودته للتدريبات والمشاركة بشكل نهائي.

واختتم، من المقرر أن يتحدد البرنامج التأهيلي وموعد عودة محمد السيد إلى الملعب، عقب ظهور نتيجة الأشعة.

محمد السيد الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة

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