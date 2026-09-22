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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

هل طلب طرابزون التركي التعاقد مع محمد هاني؟ الأهلي يحسم الحقيقة

محمد هاني
محمد هاني
محمود أحمد

عاد ملف محمد هاني الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الواجهة من جديد في ظل اقتراب نهاية عقد اللاعب مع القلعة الحمراء ووجود حديث عن اهتمام نادي طرابزون سبور التركي بالحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.

لكن رغم ارتباط اسم هاني بالنادي التركي فإن الصورة داخل الأهلي تبدو مختلفة بعدما لم تتلق إدارة النادي أي عرض رسمي من طرابزون سبور للتعاقد مع اللاعب لتبقى فكرة انتقاله إلى الدوري التركي حتى الآن مرتبطة بإمكانية رحيله في صفقة انتقال حر حال انتهاء عقده مع الأهلي دون التوصل إلى اتفاق بشأن التجديد.

هل أرسل طرابزون عرضًا رسميًا للأهلي؟

بحسب مصدر داخل النادي الأهلي لم يتلق النادي حتى الآن أي عرض رسمي من طرابزون سبور التركي للحصول على خدمات محمد هاني.

وتأتي هذه النقطة لتفصل بين ما يتردد حول اهتمام النادي التركي باللاعب وبين وجود تحرك رسمي من إدارة طرابزون للتفاوض مع الأهلي.

فحتى الآن لا توجد مفاوضات مباشرة بين الناديين بشأن انتقال هاني كما لم يصل إلى القلعة الحمراء عرض رسمي للحصول على خدمات الظهير الدولي.

وبالتالي فإن الحديث عن انتقال محمد هاني إلى طرابزون لا يعني أن النادي التركي تقدم بالفعل بطلب رسمي إلى الأهلي وإنما يرتبط الأمر بإمكانية أن يكون اللاعب ضمن حسابات النادي التركي خاصة مع اقتراب نهاية عقده.

لماذا ارتبط اسم محمد هاني بطرابزون؟

ارتباط محمد هاني بطرابزون سبور يأتي في ظل اقتراب انتهاء عقده مع الأهلي وهو ما يسمح له بدراسة خياراته المستقبلية بعيدًا عن النادي إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد.

وفي حال انتهى عقد اللاعب مع الأهلي دون تجديد سيكون بإمكانه الانتقال إلى نادٍ آخر في صفقة انتقال حر وهو السيناريو الذي قد يجعل الأندية المهتمة بخدماته أكثر قدرة على التفاوض معه مباشرة دون الحاجة إلى دفع مقابل مالي للأهلي للحصول على بطاقته.

ومن هنا فإن إمكانية انتقال هاني إلى طرابزون تبدو مرتبطة بالدرجة الأولى بمستقبله التعاقدي مع الأهلي وليس بوجود اتفاق حالي بين الناديين.

الأهلي يحسم موقفه من التجديد

وفي الوقت الذي تتردد فيه أنباء اهتمام طرابزون باللاعب اتخذ الأهلي موقفًا واضحًا بشأن مفاوضات التجديد فإدارة النادي قدمت عرضها المالي الأخير إلى محمد هاني كما قدمت عرضًا مماثلًا إلى زميله ياسر إبراهيم وتنتظر حاليًا رد الثنائي.

وبحسب المصدر لا توجد نية لدى الأهلي لزيادة القيمة المالية المعروضة على اللاعبين في ظل سياسة النادي الحالية المتعلقة بملف تجديد العقود.

وتريد الإدارة الحفاظ على قواعد مالية محددة عند تجديد عقود اللاعبين وهو ما يجعل الكرة الآن في ملعب هاني وياسر إبراهيم بعدما قدم النادي ما يراه العرض النهائي المناسب.

لا زيادات جديدة في عرض هاني

النقطة الأكثر أهمية في ملف محمد هاني أن الأهلي لا يخطط لتقديم عرض جديد للاعب في الوقت الحالي فبعد تقديم العرض الأخير قررت الإدارة انتظار موقف الظهير الأيمن سواء بالموافقة على التجديد أو رفض العرض والبحث عن تجربة جديدة.

ويعني ذلك أن المفاوضات دخلت مرحلة الحسم بعدما أصبح واضحًا أن الإدارة لن تدخل في سباق لرفع المقابل المالي من أجل الإبقاء على اللاعب.

وبالتالي فإن استمرار هاني مع الأهلي لن يتوقف فقط على رغبته في البقاء وإنما أيضًا على مدى توافق مطالبه المالية مع العرض الذي وضعته الإدارة أمامه.

هاني أمام خيارين

محمد هاني يجد نفسه حاليًا أمام خيارين واضحين ..الأول هو قبول عرض الأهلي وتجديد عقده والاستمرار داخل الفريق خاصة أنه أحد العناصر الموجودة منذ سنوات طويلة ضمن صفوف القلعة الحمراء.

أما الخيار الثاني فيتمثل في رفض العرض وانتظار نهاية عقده مع الأهلي ثم الانتقال إلى نادٍ آخر في صفقة انتقال حر ومن بين الخيارات التي ارتبط اسم اللاعب بها طرابزون سبور التركي.

وفي هذه الحالة لن يكون الأهلي طرفًا في أي مفاوضات مالية مع النادي التركي لأن اللاعب سيكون قد أصبح حرًا في اختيار وجهته الجديدة بعد نهاية عقده.

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