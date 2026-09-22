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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ميناء دمياط يتداول 33 سفينة للحاويات والبضائع العامة

ميناء دمياط
ميناء دمياط
أ ش أ

أعلنت هيئة ميناء دمياط عن استقبال عدد 14 سفينة خلال الـ 24 ساعة الماضية ، ومغادرة 11 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن المتداول عليها بالميناء 33 سفينة .

وأضافت الهيئة - فى بيان - أنه بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 27251 طنا تشمل : 12346 طن يوريا و 1939 طن حديد تسليح و 986 طن سكر و 3150 طن علف بنجر و 8830 طن بضائع متنوعة .. كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 60137 طنا تشمل : 33858 طن ذرة و 7500 طن خردة و 11700 طن حديد و 1014 طن خشب زان و 6065 طن بضائع متنوعة .

وأشار البيان الى انه بلغت حركة الصادر من الحاويات 1496 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 296 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4610 حاوية مكافئة .. ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 13889 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 5052 حركة.

هيئة ميناء دمياط السفن الميناء

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