ميناء دمياط يتداول 33 سفينة للحاويات والبضائع العامة

أعلنت هيئة ميناء دمياط عن استقبال عدد 14 سفينة خلال الـ 24 ساعة الماضية ، ومغادرة 11 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن المتداول عليها بالميناء 33 سفينة .

وأضافت الهيئة - فى بيان - أنه بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 27251 طنا تشمل : 12346 طن يوريا و 1939 طن حديد تسليح و 986 طن سكر و 3150 طن علف بنجر و 8830 طن بضائع متنوعة .. كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 60137 طنا تشمل : 33858 طن ذرة و 7500 طن خردة و 11700 طن حديد و 1014 طن خشب زان و 6065 طن بضائع متنوعة .

وأشار البيان الى انه بلغت حركة الصادر من الحاويات 1496 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 296 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4610 حاوية مكافئة .. ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 13889 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 5052 حركة.