"القومي للمرأة"بقنا ينظم ندوة حول دور المرأة المصرية في النهوض بالمجتمعات

نظم المجلس القومي للمرأة بقنا، ندوة توعوية حول "دور المرأة المصرية في النهوض بالمجتمعات"، بمعهد الخدمة الاجتماعية العالي بقنا، ضمن فعاليات برنامج معسكر إعداد القادة الاجتماعيين، تحت إشراف الدكتورة هدى سعدي، مقررة فرع المجلس بقنا، في إطار المبادرة الوطنية "معًا بالوعي نحميها"، برعاية انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع عدد من الوزارات والجامعات والمؤسسات الوطنية.

وأوضحت الدكتورة هدى السعدي، مقرر المحلس القومي للمرأة بقنا، بأن الندوة استهدفت تعزيز الوعي المجتمعي، ورفع إدراك المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، ودعم استقرار الأسرة المصرية، ومواجهة الشائعات والأفكار الهدامة والتحديات المجتمعية، إلى جانب تعزيز وعي المرأة وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا.

وأشارت الدكتورة سحر البلبوشي، المقرر المناوب لفرع المجلس، إلى دور المجلس القومي للمرأة وجهوده في دعم قضايا المرأة، والتعريف بمحاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.



تأثير وسائل التواصل الاجتماعى

كما استعرضت دور المرأة في بناء الأسرة واستقرارها، وأهمية الاختيار السليم عند الزواج، وأبرز أسباب الطلاق وآثاره على الأبناء، إلى جانب التأكيد على أهمية التربية السليمة للأبناء، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا» على الأسرة والنشء.

كما شهدت الندوة، تفاعلًا ومشاركة من الحضور، حول أهمية تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي في التعامل مع قضايا الأسرة، خاصة فيما يتعلق بدعم السيدات ومساندتهن في مواجهة التحديات الأسرية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري وحماية الأبناء.







