قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كريمة يهاجم فتوى الهلالي: لا خلاف فقهي في تحريم الذهب على الرجال
إيران لإدارة ترامب: وفدنا قي نيويورك مستعد للمفاوضات بصلاحيات كاملة
الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الخريفية وتحذر من استمرار ارتفاع نسب الرطوبة
الدولار يعاود التراجع ويخسر 60 قرشا من قيمته أمام الجنيه الآن
تجارة مع الله لا تخسر.. عالم أزهري يكشف فضل المداومة على هذا العمل
اليونان تدعو لتخصيص موارد من موازنة الاتحاد الأوروبي لتمويل ملف الهجرة
55 شهرا خلف القضبان.. إدانة إسرائيلي بالتجسس لصالح إيران وتصوير منزل جالانت
بعد الإساءة لـ طفلة.. التضامن تنهي خدمة مشرفة حضانة السادات وتوقف المديرة شهرا
مسئول إيراني: نقلنا إلى واشنطن مقترحنا بشأن مضيق هرمز
في أروقة الأمم المتحدة.. إطلاق دعوة دولية للرقابة على نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة
أدين لها بالكثير في مشواري.. العوضي يعتذر لياسمين عبد العزيز بعد تصريحاته
نادية رشاد تتحدث لـ صدي البلد بعد قرارها إعتزالها الفنl خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحر الأحمر يحدد موعدًا نهائيًا لإنهاء وتسليم مشروعات 85 جمعية إسكان متعثرة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ابراهيم جادالله

حدد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، ١ أكتوبر ٢٠٢٨ موعدًا نهائيًا لإنهاء وتسليم مشروعات ٨٥ جمعية إسكان متعثرة بمختلف مدن المحافظة، بعد سنوات من التأخر، وذلك خلال اجتماع مع ممثلي ومجالس إدارات جمعيات الإسكان، لمراجعة الموقف التنفيذي للمشروعات وأسباب تعثرها ووضع برنامج زمني ملزم لاستكمالها.

وأكد المحافظ أن التسليم لن يُعتبر مكتملًا إلا بعد الانتهاء من كامل مكونات المشروعات، بما يشمل الوحدات السكنية والطرق والشوارع الداخلية وشبكات المرافق والبنية الأساسية اللازمة لتشغيلها والاستفادة منها بصورة كاملة.

جدول زمني ملزم لإنهاء مشروعات الجمعيات

ووجه البرقي الجمعيات بسرعة استكمال إجراءات التراخيص والمرافق، على أن تبدأ في تقديم واستكمال المستندات والإجراءات المطلوبة خلال الفترة من ١ أكتوبر ٢٠٢٦ وحتى ١ يناير ٢٠٢٧، تمهيدًا للدخول في مراحل التنفيذ.

كما ألزم الجمعيات بالانتهاء من إجراءات الطرح والترسية على شركات التنفيذ قبل ١ أبريل ٢٠٢٧، بما يسمح ببدء الأعمال وفق البرنامج الزمني المحدد، وصولًا إلى الموعد النهائي لتسليم المشروعات في ١ أكتوبر ٢٠٢٨.

وبذلك حددت المحافظة مراحل زمنية متتابعة للانتقال بالمشروعات من استكمال الإجراءات إلى الطرح والترسية ثم التنفيذ والتسليم النهائي.

البرقي: لن نقبل استمرار التعثر دون برنامج للتنفيذ

وأكد محافظ البحر الأحمر أن تحديد المواعيد يستهدف إنهاء سنوات من تعثر مشروعات الجمعيات، والتي انعكست أعباؤها على أعضاء الجمعيات، خاصة مع الزيادات التي طرأت على أسعار مواد البناء وتكاليف التنفيذ بمرور الوقت.

وشدد البرقي على أن استمرار توقف المشروعات دون جدول زمني واضح لم يعد مقبولًا، مؤكدًا ضرورة الانتقال من مرحلة المتابعة والانتظار إلى التنفيذ الفعلي وفق برنامج زمني محدد.

دعم الجمعيات ومتابعة موقف كل مشروع

ووجه المحافظ الأجهزة التنفيذية المختصة بتقديم الدعم اللازم للجمعيات، وسرعة بحث المعوقات التي تواجه استكمال الإجراءات، والتنسيق بين الجهات المعنية لإنهاء الموافقات والتراخيص وأعمال المرافق في المواعيد المحددة.

كما شدد على استمرار المتابعة الدورية لموقف كل جمعية على حدة، لضمان الالتزام بالبرنامج الزمني وعدم عودة المشروعات إلى دائرة التعثر.

وتستهدف الخطة الانتهاء الكامل من مشروعات الجمعيات السكنية المتعثرة وتسليمها للمستحقين، على أن يكون ١ أكتوبر ٢٠٢٨ هو الموعد الأقصى والنهائي للتسليم.

البحر الاحمر الغردقة مدينة الغردقة محافظ البحر الاحمر مدن البحر الاحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الثلاثاء.. كم يصل سعر الكيلو؟

صلاة الفجر لمن يسافر قبلها

صلاة الفجر لمن يسافر قبلها.. الإفتاء: أمامك خياران كي لا تضيع الفريضة

دينا عزت

بعد ادعاءات اقتحام منزلها.. الأجهزة الأمنية تضبط دينا عزت

جزء من الواقعة

قبل رفع الحذاء.. فيديو يرصد مشادة رئيس قسم بمعهد الكبد بالمنوفية مع ممرضة

زهران ممداني وترامب

ترامب يدخل معقل ممداني.. لقاء مفاجئ خلف أبواب قصر جرايسي وتعليق على مقاطعة الإعلام

الشناوي

طلب المشاركة.. الحقيقة الكاملة لأزمة حسام حسن والشناوي قبل مواجهة إيران

تراجع سعر الجنيه الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

الجنيه الذهب يخسر 441 جنيها ببداية تعاملات اليوم ومفاجأة في عيار 21

جامعة بنها

جامعة بنها تكشف سبب عدم تكليف الأولى على دفعتها بكلية الزراعة "معيدة"

ترشيحاتنا

اسعار الدواجن

الكيلو يبدأ من 77 جنيها.. أسعار الدواجن والبط اليوم الاثنين

خلال أيام .. صرف مرتبات شهر سبتمبر2026

خلال أيام .. صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026

الإسكان

ادفع 1500 جنيه في الشهر.. تفاصيل إيجارات وحدات الإسكان الجديدة

بالصور

حقيقة تصريحات درة.. ماذا قالت مع لميس الحديدي؟ 7 أسئلة بتوجع أي ست

درة
درة
درة

بعد اعتذاره لها.. 20 صورة جمعت أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

بعد اعتذاره لها.. صور جمعت أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز
بعد اعتذاره لها.. صور جمعت أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز
بعد اعتذاره لها.. صور جمعت أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

السعال المستمر أكثر من 8 أسابيع.. متى لا يكون مجرد برد؟

السعال المستمر أكثر من 8 أسابيع.. متى لا يكون مجرد برد؟
السعال المستمر أكثر من 8 أسابيع.. متى لا يكون مجرد برد؟
السعال المستمر أكثر من 8 أسابيع.. متى لا يكون مجرد برد؟

بعد حديثها عن الأمومة.. شاهد إطلالات درة التي أثارت الجدل

بعد حديثها عن الأمومة.. شاهد إطلالات درة التي أثارت الجدل
بعد حديثها عن الأمومة.. شاهد إطلالات درة التي أثارت الجدل
بعد حديثها عن الأمومة.. شاهد إطلالات درة التي أثارت الجدل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 3.. نحو قيادة تربوية متميزة

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كما تُبنى الدول... هكذا يُبنى الإنسان

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

المزيد