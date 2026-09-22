محافظ البحر الأحمر يحدد موعدًا نهائيًا لإنهاء وتسليم مشروعات 85 جمعية إسكان متعثرة

حدد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، ١ أكتوبر ٢٠٢٨ موعدًا نهائيًا لإنهاء وتسليم مشروعات ٨٥ جمعية إسكان متعثرة بمختلف مدن المحافظة، بعد سنوات من التأخر، وذلك خلال اجتماع مع ممثلي ومجالس إدارات جمعيات الإسكان، لمراجعة الموقف التنفيذي للمشروعات وأسباب تعثرها ووضع برنامج زمني ملزم لاستكمالها.

وأكد المحافظ أن التسليم لن يُعتبر مكتملًا إلا بعد الانتهاء من كامل مكونات المشروعات، بما يشمل الوحدات السكنية والطرق والشوارع الداخلية وشبكات المرافق والبنية الأساسية اللازمة لتشغيلها والاستفادة منها بصورة كاملة.

جدول زمني ملزم لإنهاء مشروعات الجمعيات

ووجه البرقي الجمعيات بسرعة استكمال إجراءات التراخيص والمرافق، على أن تبدأ في تقديم واستكمال المستندات والإجراءات المطلوبة خلال الفترة من ١ أكتوبر ٢٠٢٦ وحتى ١ يناير ٢٠٢٧، تمهيدًا للدخول في مراحل التنفيذ.

كما ألزم الجمعيات بالانتهاء من إجراءات الطرح والترسية على شركات التنفيذ قبل ١ أبريل ٢٠٢٧، بما يسمح ببدء الأعمال وفق البرنامج الزمني المحدد، وصولًا إلى الموعد النهائي لتسليم المشروعات في ١ أكتوبر ٢٠٢٨.

وبذلك حددت المحافظة مراحل زمنية متتابعة للانتقال بالمشروعات من استكمال الإجراءات إلى الطرح والترسية ثم التنفيذ والتسليم النهائي.

البرقي: لن نقبل استمرار التعثر دون برنامج للتنفيذ

وأكد محافظ البحر الأحمر أن تحديد المواعيد يستهدف إنهاء سنوات من تعثر مشروعات الجمعيات، والتي انعكست أعباؤها على أعضاء الجمعيات، خاصة مع الزيادات التي طرأت على أسعار مواد البناء وتكاليف التنفيذ بمرور الوقت.

وشدد البرقي على أن استمرار توقف المشروعات دون جدول زمني واضح لم يعد مقبولًا، مؤكدًا ضرورة الانتقال من مرحلة المتابعة والانتظار إلى التنفيذ الفعلي وفق برنامج زمني محدد.

دعم الجمعيات ومتابعة موقف كل مشروع

ووجه المحافظ الأجهزة التنفيذية المختصة بتقديم الدعم اللازم للجمعيات، وسرعة بحث المعوقات التي تواجه استكمال الإجراءات، والتنسيق بين الجهات المعنية لإنهاء الموافقات والتراخيص وأعمال المرافق في المواعيد المحددة.

كما شدد على استمرار المتابعة الدورية لموقف كل جمعية على حدة، لضمان الالتزام بالبرنامج الزمني وعدم عودة المشروعات إلى دائرة التعثر.

وتستهدف الخطة الانتهاء الكامل من مشروعات الجمعيات السكنية المتعثرة وتسليمها للمستحقين، على أن يكون ١ أكتوبر ٢٠٢٨ هو الموعد الأقصى والنهائي للتسليم.