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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحر الأحمر يوجّه بسرعة حسم ملفات تقنين أراضي الدولة واسترداد الأماكن الفضاء

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

وجّه الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بسرعة استكمال إجراءات تقنين أراضي الدولة وحسم الملفات المستوفاة، بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد الأراضي الفضاء وغير المستغلة، وذلك خلال اجتماع لمراجعة الموقف التنفيذي لمنظومة التقنين بمختلف مدن المحافظة.

وشهد الاجتماع حضور نائب المحافظ، والسكرتير العام، ورئيس حي شمال الغردقة، ومدير مكتب المحافظ، ومسؤولي التقنين بالمدن، ومسؤولي منظومة التقنين، ومدير عام الأملاك، وممثلي الشؤون القانونية بديوان عام المحافظة.

سرعة الانتهاء من معاينات الملفات المستوفاة

واستعرض الاجتماع موقف ملفات تقنين أراضي الدولة والإجراءات التي تم تنفيذها، في ضوء أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 والقانون رقم 168 لسنة 2025، إلى جانب متابعة معدلات إنجاز المعاينات واستكمال المستندات والملفات، وحصر الحالات التي لا تزال قيد الإجراءات.

وشدد محافظ البحر الأحمر على ضرورة الإسراع في إنهاء جميع المعاينات المطلوبة للملفات المستوفاة، ودفع معدلات العمل داخل منظومة التقنين، بما يتيح حسم المواقف القانونية للأراضي وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة.

وأكد البرقي أهمية إزالة أي معوقات تواجه استكمال الملفات، مع استمرار المتابعة الدقيقة لموقف التقنين في مختلف مدن المحافظة.

إجراءات لاسترداد الأراضي الفضاء وغير المستغلة

وفي ملف الأراضي غير المستغلة، وجّه المحافظ بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد الأراضي الفضاء وغير المستغلة، مع تحرير المحاضر اللازمة للحالات التي يتعذر فيها تنفيذ الإزالة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وشدد على ضرورة الحفاظ على حقوق الدولة والتعامل مع الأراضي غير المستغلة وفقًا للأطر القانونية والإجراءات المعمول بها.

تنسيق بين التقنين والأملاك والشؤون القانونية

وأكد محافظ البحر الأحمر أهمية استمرار التنسيق بين مسؤولي منظومة التقنين وإدارة الأملاك والشؤون القانونية، لضمان سرعة إنجاز الملفات وحسم المواقف القانونية للأراضي، مع الالتزام بالضوابط المحددة.

ويأتي ذلك في إطار متابعة المحافظة لملفات أراضي الدولة ودفع إجراءات التقنين، بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الحالات غير المستوفية أو الأراضي غير المستغلة.

البحر الأحمر الغردقة مدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر

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