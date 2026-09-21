قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على عاطل انتحل صفة موظف للنصب على عملاء البنوك
تفاصيل جديدة في قضية الطفل ياسين.. نيابة دمنهور تستكمل التحقيقات في بلاغ المدرسة
الاستعانة بمعلمين بالحصة لسد عجز مدرسي الدين المسيحي بأسيوط.. وإقرار بعدم المطالبة بالتعيين
أطلق عليهم النار.. القبض على المتهم بإصابة شخصين فى مشاجرة بالإسماعيلية
روسيا تعلن استهداف سفينة شحن للقوات الأوكرانية في أوديسا
نائب يطالب وزير الكهرباء بخطة لخفض أسعار الكهرباء مع التوسع في الطاقة المتجددة
استعدوا للأمطار وودعوا الصهد.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس المقبلة
إصابة معلمة بأزمة صدرية داخل مدرسة في الدقهلية
الزناتي: المدرسة نموذج مصغر للمجتمع.. والمعلم حجر الزاوية في بناء الهوية المصرية
بمرتب 40 ألف جنيه.. تفاصيل وشروط 2300 فرصة عمل في محطة الضبعة النووية
جولة مفاجئة لوزير التعليم بعدد من مدارس محافظة المنيا لمتابعة انتظام الدراسة
مخزون السلع يكفي عامًا.. شعبة المواد الغذائية تطمئن المواطنين بشأن الأسعار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة فورية لمخالفة بناء بدون ترخيص بمنطقة تقسيم السلام بالغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

 نفذت رئاسة الحي إزالة فورية لأعمال بناء مخالفة بدون ترخيص بمنطقة تقسيم السلام وذلك في إطار توجيهات الدكتور وليد عبد العظيم البرقي محافظ البحر الأحمر، بضرورة التصدي الحاسم والفوري لكافة مخالفات البناء، وفرض الانضباط العمراني، والحفاظ على حقوق الدولة، واصلت الأجهزة التنفيذية بمدينة الغردقة جهودها الميدانية لرصد المخالفات والتعامل معها أولًا بأول. وتنفيذًا لتكليفات اللواء ضياء الدين عبد الحميد، السكرتير العام المساعد للمحافظة والمشرف على مدينة الغردقة، وتعليمات اللواء أحمد علي أحمد، رئيس حي شمال الغردقة.

وتمثلت المخالفة في إنشاء دور ثانٍ علوي عبارة عن سقف خرساني بمساحة بلغت نحو 60 مترًا مربعًا، بالمخالفة للاشتراطات والتراخيص المنظمة لأعمال البناء.

وأكدت رئاسة حي شمال الغردقة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة، وإزالة الأعمال المخالفة، والتعامل الفوري والحازم مع أي أعمال بناء تتم بالمخالفة للقانون.

وتأتي هذه الحملات في إطار المتابعة المستمرة لضبط منظومة البناء والتصدي للمخالفات، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة الغردقة، وتحقيق الانضباط العمراني، ومنع أي تعديات أو مخالفات جديدة.

البحر الاحمر الغردقة محافظ البحر الاحمر مدينة الغردقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026

قرار رسمي.. بشرى سارة لموظفي الحكومة خلال أيام

محمد صلاح

محمد صلاح يتعرض للإيقاف 6 أشهر عن القيادة في إنجلترا.. تفاصيل العقوبة

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

أرشيفية

تهديد إيراني غير مسبوق.. الحرس الثوري: سنغير جغرافيا الحرب بأسلحة تدهش العالم

رمضان صبحي

مفاجأة.. حالة واحدة تبقي على رمضان صبحي في الوسط الرياضي

البنزين

بعد أنباء الزيادات.. آخر تحديث لـ أسعار البنزين والسولار في مصر

شقق الإيجار

10 آلاف جنيه تأمين و7% زيادة سنوية.. دليل شامل لحجز شقق الإيجار التمليكي من الإسكان

أرشيفية

تحالف جديد يشعل إثيوبيا.. 7 جماعات مسلحة تتحد ضد حكومة آبي أحمد

ترشيحاتنا

رئيس مباحث مركز طهطا

مباحث طهطا تضبط متهما في جناية قتــ.ل| تفاصيل

المتهم

خبطه وهرب.. القبض على المتهم بالاصطدام بطالب بسيارته بالدقهلية

المتهمين

القبض على 9 أشخاص يستغلون 14 طفلا بالقاهرة

بالصور

في عيد ميلادها.. دنيا سامي تجمع بين الأناقة والجرأة

فى عيد ميلادها.. دنيا سامى تجمع بين الاناقة و الجرأة
فى عيد ميلادها.. دنيا سامى تجمع بين الاناقة و الجرأة
فى عيد ميلادها.. دنيا سامى تجمع بين الاناقة و الجرأة

روجينا تخطف الأنظار بفستان جريئ

روجينا تخطف الأنظار بفستان جرئ وكاب شفاف في أحدث ظهور لها
روجينا تخطف الأنظار بفستان جرئ وكاب شفاف في أحدث ظهور لها
روجينا تخطف الأنظار بفستان جرئ وكاب شفاف في أحدث ظهور لها

سعره 60 ألف جنيه.. بوسي تتألق بفستان أنيق

بوسي تتألق بفستان يصل سعره إلى 60 ألف جنيهاً
بوسي تتألق بفستان يصل سعره إلى 60 ألف جنيهاً
بوسي تتألق بفستان يصل سعره إلى 60 ألف جنيهاً

ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار في حفل دير جيست

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مساكين هذا الزمن !!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

المزيد