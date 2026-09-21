إزالة فورية لمخالفة بناء بدون ترخيص بمنطقة تقسيم السلام بالغردقة

نفذت رئاسة الحي إزالة فورية لأعمال بناء مخالفة بدون ترخيص بمنطقة تقسيم السلام وذلك في إطار توجيهات الدكتور وليد عبد العظيم البرقي محافظ البحر الأحمر، بضرورة التصدي الحاسم والفوري لكافة مخالفات البناء، وفرض الانضباط العمراني، والحفاظ على حقوق الدولة، واصلت الأجهزة التنفيذية بمدينة الغردقة جهودها الميدانية لرصد المخالفات والتعامل معها أولًا بأول. وتنفيذًا لتكليفات اللواء ضياء الدين عبد الحميد، السكرتير العام المساعد للمحافظة والمشرف على مدينة الغردقة، وتعليمات اللواء أحمد علي أحمد، رئيس حي شمال الغردقة.

وتمثلت المخالفة في إنشاء دور ثانٍ علوي عبارة عن سقف خرساني بمساحة بلغت نحو 60 مترًا مربعًا، بالمخالفة للاشتراطات والتراخيص المنظمة لأعمال البناء.

وأكدت رئاسة حي شمال الغردقة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة، وإزالة الأعمال المخالفة، والتعامل الفوري والحازم مع أي أعمال بناء تتم بالمخالفة للقانون.

وتأتي هذه الحملات في إطار المتابعة المستمرة لضبط منظومة البناء والتصدي للمخالفات، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة الغردقة، وتحقيق الانضباط العمراني، ومنع أي تعديات أو مخالفات جديدة.