نائب محافظ قنا يتابع انتظام وانضباط العملية التعليمية بعدد من المدارس

أجرى الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، يرافقه طارق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، جولة ميدانية تفقدية بعدد من المدارس بإدارتي الوقف وقنا، للاطمئنان على انتظام وانضباط العملية التعليمية داخل مدارس المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بضرورة تكثيف المرور الميداني على المدارس لضمان انتظام سير العملية التعليمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026 / 2027.

ورافق نائب المحافظ، خلال الجولة، اللواء أركان حرب محمد عبده، قائد قطاع قنا والبحر الأحمر لمدارس التأسيس العسكري، والعميد سامح إبراهيم قائد مدرسة الوقف الثانوية الصناعية العسكرية، وهلال زكى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، وبخيت محمد، مدير إدارة الوقف التعليمية، وأشرف سعد، مدير إدارة قنا التعليمية، ومحمد نصر الدين، مدير إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، ومصطفى عثمان، عضو المتابعة، ولفيف من القيادات التعليمية بالمحافظة.

شملت الجولة مدارس "الوقف الثانوية الصناعية العسكرية المشتركة، والوقف الرسمية لغات، والقلمينا الابتدائية المشتركة، والشهيد السادات الابتدائية بالقلمينا، والشهيد هشام يونس الإعدادية المشتركة، والعمدة صلاح محمد إسماعيل الثانوية المشتركة، والشهيد خالد رجب التعليم الأساسي، والمنيرة الحديثة الرسمية لغات.

نسب الحضور

واستهل الوفد، زيارته بمدرسة الوقف الثانوية الصناعية العسكرية المشتركة، لمتابعة انضباط العملية التعليمية منذ الساعات الأولى من بداية من طابور الصباح، الاطمئنان على انتظام الدراسة داخل الفصول، والاطمئنان على نسب الحضور، والتأكد من الالتزام بالخطة الزمنية للمناهج الدراسية، لضمان توفير بيئة تعليمية محفزة للطلاب.

وخلال الجولة، أشاد نائب المحافظ، بانضباط وانتظام حضور الطلاب والمعلمين داخل الفصول الدراسية، مؤكدًا أن المتابعة الميدانية تستهدف الوقوف على الواقع الفعلي داخل المدارس ورصد أي ملاحظات أو قصور، لضمان التعامل معها بشكل فوري، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بشن حملات النظافة بمحيط المدارس، وإزالة الإشغالات أولا بأول لتحقيق السيولة المرورية اللازمة للطلاب.

من جانبه أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أن المتابعة الميدانية للمدارس تأتي في مقدمة أولويات العمل خلال المرحلة الحالية، مشددًا على مديري الإدارات التعليمية، وموجهي العموم والأوائل بضرورة، استمرار المرور الميداني على المدارس ورصد مستوى الانضباط وانتظام الدراسة ونسب الحضور، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو معوقات تواجه انتظام العملية التعليمية، مع الالتزام بتنفيذ التعليمات الوزارية المنظمة للعملية التعليمية، لضمان توفير بيئة مدرسية آمنة ومنضبطة ومحفزة للطلاب والمعلمين.