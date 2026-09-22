محمد صلاح يرشح محمد هاني للانضمام إلى طرابزون التركي

أكد الإعلامي محمد شبانة وجود اهتمام من نادي طرابزون التركي بالتعاقد مع محمد هاني، الظهير الأيمن للنادي الأهلي، مشيرًا إلى أن محمد صلاح رشح اللاعب للانضمام إلى الفريق.

وقال محمد شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "CBC": "في طرابزون عايزين ظهير أيمن، ومحمد صلاح رشح محمد هاني لاعب الأهلي لضمه في يناير القادم، وقد نرى اللاعب في صفوف الفريق في انتقالات الشتاء أو في نهاية الموسم".

وأضاف: "محمد هاني لعب مع الأهلي 405 مباريات، وتعرض للنقد كثيرًا، وهو من ضمن أفضل اللاعبين الذين شغلوا المركز ده في الأهلي ومنتخب مصر".

وتابع: "على مسئولي الأهلي عدم الغضب من محمد هاني في حالة الإقبال على عرض طرابزون، خاصة أنه قدم للنادي الكثير".