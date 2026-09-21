صحفي تركي: جماهير طرابزون احتفلت في الشوارع بعد ثلاثية محمد صلاح أمام جالاتا سراي

أكد هشام جوناي، الصحفي التركي، أن مدينة طرابزون عاشت حالة من السعادة الكبيرة عقب الفوز التاريخي على جالاتاسراي، في المباراة التي شهدت تألق النجم المصري محمد صلاح وتسجيله ثلاثة أهداف «هاتريك»، ليقود فريقه لانتصار مهم.

وقال جوناي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، إن جماهير طرابزون خرجت إلى الشوارع للاحتفال بالفوز، وخصصت هتافًا لمحمد صلاح، مرددة: «يا الله محمد صلاح»، في تعبير عن فرحتها الكبيرة بالمستوى الذي قدمه اللاعب المصري خلال اللقاء.

وأشار الصحفي التركي إلى أن الانتصار اكتسب أهمية خاصة، نظرًا لقوة جالاتاسراي وهيمنته على المنافسات المحلية خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أن النادي التركي يشبه إلى حد كبير النادي الأهلي المصري من حيث الشعبية والهيمنة على البطولات المحلية.

الانتصار التاريخي

وأضاف أن تألق محمد صلاح أمام جالاتاسراي زاد من حالة الاحتفال في مدينة طرابزون، بعدما أصبح النجم المصري محور اهتمام الجماهير عقب قيادته الفريق لتحقيق هذا الانتصار التاريخي.