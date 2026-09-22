مستقبل ثنائي الأهلي يشعل التكهنات.. محمد هاني في تركيا وياسر إبراهيم ينتظر الشباب السعودي

كشف الناقد الرياضي محمد عراقي، خلال حديثه مع الإعلامي سيف زاهر، عن تطورات محتملة بشأن مستقبل ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمد هاني وياسر إبراهيم، خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد عراقي إن محمد هاني قد تكون لديه فرصة للانتقال إلى الدوري التركي، مشيرًا إلى أن محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ولاعب ليفربول، قد يكون له دور كبير في إتمام هذه الخطوة حال حدوثها.

وأضاف عراقي أن ياسر إبراهيم لديه أمل في أن يتقدم نادي الشباب السعودي بعرض جديد للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، بما قد يفتح الباب أمام رحيله عن الأهلي.

وأوضح أن هناك سيناريو آخر بالنسبة لياسر إبراهيم، يتمثل في إمكانية توقيعه لأي نادٍ خلال شهر يناير، على أن ينتقل إليه بشكل مجاني مع نهاية الموسم، وذلك حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الأهلي بشأن تجديد عقده.

وشدد محمد عراقي على أن حديثه بشأن مستقبل ياسر إبراهيم يأتي في حال عدم تجديد اللاعب مع الأهلي وفقًا للشروط التي تضعها إدارة النادي لاستمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق.