قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متحدث الحرس الثوري: بدء عملية تفكيك غواصة أمريكية مسيّرة
وزير الدفاع القبرصي يشيد بدور مصر المحوري في مواجهة الهجرة غير الشرعية
مدبولي يلقي كلمة في اجتماع القادة من أجل العمل متعدد الأطراف في نيويورك
مدبولي يجدد تأكيد دعم مصر الكامل للجهود الرامية إلى تعزيز التعاون والتكامل
المجال العسكري والدفاعي.. الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع اليوناني
لترسيخ الأمن والاستقرار.. الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع بجمهورية قبرص
الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان
ضبط المنفذ.. إصابة 8 أشخاص بالرصاص خارج مدرسة في غرب تركيا
هل يجوز تداول صورة منسوبة للنبي على فيسبوك؟.. عطية لاشين يجيب
الرئيس السيسي يؤكد أهمية تطوير علاقات الشراكة بين مصر واليونان بالمجال العسكري
وزيرا خارجية مصر والأردن يبحثان تثبيت الاستقرار في غزة والتطورات الإقليمية
الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع بجمهورية قبرص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مستقبل ثنائي الأهلي يشعل التكهنات.. محمد هاني في تركيا وياسر إبراهيم ينتظر الشباب السعودي

ياسر إبراهيم
ياسر إبراهيم
علا محمد

كشف الناقد الرياضي محمد عراقي، خلال حديثه مع الإعلامي سيف زاهر، عن تطورات محتملة بشأن مستقبل ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمد هاني وياسر إبراهيم، خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد عراقي إن محمد هاني قد تكون لديه فرصة للانتقال إلى الدوري التركي، مشيرًا إلى أن محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ولاعب ليفربول، قد يكون له دور كبير في إتمام هذه الخطوة حال حدوثها.

وأضاف عراقي أن ياسر إبراهيم لديه أمل في أن يتقدم نادي الشباب السعودي بعرض جديد للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، بما قد يفتح الباب أمام رحيله عن الأهلي.

وأوضح أن هناك سيناريو آخر بالنسبة لياسر إبراهيم، يتمثل في إمكانية توقيعه لأي نادٍ خلال شهر يناير، على أن ينتقل إليه بشكل مجاني مع نهاية الموسم، وذلك حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الأهلي بشأن تجديد عقده.

وشدد محمد عراقي على أن حديثه بشأن مستقبل ياسر إبراهيم يأتي في حال عدم تجديد اللاعب مع الأهلي وفقًا للشروط التي تضعها إدارة النادي لاستمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق.

الناقد الرياضي محمد عراقي الإعلامي سيف زاهر الأهلي محمد هاني ياسر إبراهيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الثلاثاء.. كم يصل سعر الكيلو؟

وزارة التعليم العالي

ظهرت الآن.. إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة وSTEM ومدارس النيل

صلاة الفجر لمن يسافر قبلها

صلاة الفجر لمن يسافر قبلها.. الإفتاء: أمامك خياران كي لا تضيع الفريضة

مكاسب قوية للذهب في مصر خلال شهر سبتمبر الجاري

رغم تراجع اليوم.. مكاسب قوية للذهب في مصر وعيار 21 يرتفع 110 جنيهات خلال سبتمبر

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2026

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2026

صندوق النقد

صندوق النقد: الاقتصاد المصري أكثر قوة في مواجهة صدمات المنطقة.. والإصلاحات تعزز النمو

جزء من الواقعة

قبل رفع الحذاء.. فيديو يرصد مشادة رئيس قسم بمعهد الكبد بالمنوفية مع ممرضة

زهران ممداني وترامب

ترامب يدخل معقل ممداني.. لقاء مفاجئ خلف أبواب قصر جرايسي وتعليق على مقاطعة الإعلام

ترشيحاتنا

الزكاة على الوديعة

هل الزكاة على الوديعة أم على عائدها؟.. عالم أزهري يوضح

نائب رئيس جامعة الأزهر يتابع انتظام الدراسة بكلية القرآن الكريم بطنطا ويعقد لقاء مفتوحًا مع الطلاب

الصاوي يتابع انتظام الدراسة بكلية القرآن الكريم بطنطا ويعقد لقاء مفتوحًا مع الطلاب

الجامع الأزهر

ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة يناقش حجية السنة اليوم عبر إذاعة القرآن الكريم

بالصور

عائشة بن أحمد بإطلالات صيفية مميزة

عائشة بن أحمد بإطلالات صيفية مميزة
عائشة بن أحمد بإطلالات صيفية مميزة
عائشة بن أحمد بإطلالات صيفية مميزة

البشاميل بيطلع كتل؟ 7 أخطاء بتبوظ قوامه وطريقة إنقاذه

البشاميل بيطلع كتل؟ 7 أخطاء بتبوظ قوامه وطريقة إنقاذه
البشاميل بيطلع كتل؟ 7 أخطاء بتبوظ قوامه وطريقة إنقاذه
البشاميل بيطلع كتل؟ 7 أخطاء بتبوظ قوامه وطريقة إنقاذه

مريض تليف الرئة.. 7 أطعمة ممنوعة واحذر هذا الخطأ

مريض تليف الرئة.. 7 أطعمة ممنوعة أو قللها واحذر هذا الخطأ
مريض تليف الرئة.. 7 أطعمة ممنوعة أو قللها واحذر هذا الخطأ
مريض تليف الرئة.. 7 أطعمة ممنوعة أو قللها واحذر هذا الخطأ

طريقة عمل البطاطس بالثوم والجبنة.. أكلة سهلة بطعم شهي

طريقة عمل البطاطس بالثوم والجبنة.. أكلة سهلة بطعم شهي
طريقة عمل البطاطس بالثوم والجبنة.. أكلة سهلة بطعم شهي
طريقة عمل البطاطس بالثوم والجبنة.. أكلة سهلة بطعم شهي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 3.. نحو قيادة تربوية متميزة

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كما تُبنى الدول... هكذا يُبنى الإنسان

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

المزيد