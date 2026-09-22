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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراتي الأهلي مع الهلال الليبي والمقاصة وديًّا

الأهلي
الأهلي
إسلام مقلد

قال وائل جمعة، مدير الكرة، بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الفريق سيخوض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي، ضمن استعداداته للمرحلة المقبلة، بعد استئناف تدريباته أمس على ملعب مختار التتش.

مواجهة الهلال الليبي

وقال مدير الكرة إن الفريق يلتقي مع الهلال الليبي يوم 30 سبتمبر الجاري، في أولى مبارياته الودية خلال فترة التوقف، قبل أن يواجه مصر المقاصة يوم 3 أكتوبر المقبل، في ثاني تجاربه الودية. 

راحة 4 أيام

كان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة لمدة أربعة أيام، عقب توقف المنافسات، بسبب الأجندة الدولية، قبل أن يعود الفريق إلى التدريبات مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لاستكمال برنامجه خلال الفترة المقبلة. 

ويسعى الجهاز الفني إلى تحقيق أقصى استفادة خلال فترة التوقف، وذلك من خلال المباراتين الوديتين لتجهيز اللاعبين ورفع معدلات الجاهزية الفنية والبدنية، استعدادًا لاستئناف المنافسات الرسمية.

وائل جمعة الأهلي النادي الأهلي ملعب مختار التتش الهلال الليبي

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