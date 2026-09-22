موعد مباراتي الأهلي مع الهلال الليبي والمقاصة وديًّا

قال وائل جمعة، مدير الكرة، بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الفريق سيخوض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي، ضمن استعداداته للمرحلة المقبلة، بعد استئناف تدريباته أمس على ملعب مختار التتش.

مواجهة الهلال الليبي

وقال مدير الكرة إن الفريق يلتقي مع الهلال الليبي يوم 30 سبتمبر الجاري، في أولى مبارياته الودية خلال فترة التوقف، قبل أن يواجه مصر المقاصة يوم 3 أكتوبر المقبل، في ثاني تجاربه الودية.

راحة 4 أيام

كان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة لمدة أربعة أيام، عقب توقف المنافسات، بسبب الأجندة الدولية، قبل أن يعود الفريق إلى التدريبات مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لاستكمال برنامجه خلال الفترة المقبلة.

ويسعى الجهاز الفني إلى تحقيق أقصى استفادة خلال فترة التوقف، وذلك من خلال المباراتين الوديتين لتجهيز اللاعبين ورفع معدلات الجاهزية الفنية والبدنية، استعدادًا لاستئناف المنافسات الرسمية.