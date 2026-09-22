رئيس هيئة الاستعلامات: يجب التصدي لمحاولات إعادة تعريف الهوية المصرية وفق أطر أيديولوجية

أكد السفير علاء يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الحفاظ على الهوية المصرية يتطلب التصدي لمحاولات إعادة تعريفها وفق أطر أيديولوجية، وترسيخ مفهوم الهوية الوطنية باعتبارها جامعة ومنفتحة على مختلف مكونات المجتمع.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة النقاشية الثانية بعنوان «خطاب تيارات الإسلام السياسي إعلاميًا وسياسيًا تجاه الهوية المصرية»، ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر «الهوية الوطنية.. جذور راسخة ورؤية متجددة»، المنعقد بمكتبة الإسكندرية.

وأوضح يوسف أن بعض تيارات الإسلام السياسي حاولت، طمس مكونات من الهوية المصرية وطرح نموذج بديل يقوم على التمييز، في إطار أيديولوجي يستهدف إعادة تعريف دور الدولة والمجتمع، مشيرا إلى أن رفض المصريين لهذه التيارات خلال 2013، عكس مدى ارتباط المجتمع المصري بهويته الوطنية وحرصه على الحفاظ عليها.

وحذر رئيس الهيئة العامة للاستعلامات من الحملات المنظمة التي تستهدف زعزعة الثقة والاستقرار، خاصة مع انتشارها عبر الفضاء الرقمي، مشيرًا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت مصدرًا رئيسيًا للمعلومات بالنسبة إلى قطاع من الشباب، وهو ما يستدعي التعامل مع هذه الحملات بالرد والتفنيد وتقديم المعلومات الموثوقة.

وأكد أن التطورات المرتبطة بما يعرف بحروب الجيلين الرابع والخامس، تفرض تعزيز الوعي المجتمعي، مشددًا على أهمية تقديم رسالة واضحة تؤكد أن الهوية المصرية جامعة ومنفتحة، وعدم ترك مساحة لتعريفها بصورة أيديولوجية أو اختزالها في تصور أحادي.

وشدد يوسف على ضرورة الابتعاد عن الخطابات التي تؤدي إلى الانقسام المجتمعي، مع إيلاء الشباب اهتمامًا أكبر، باعتبارهم الفئة الأكثر حضورًا في الفضاء الرقمي.

وأشار إلى أن المراكز الإعلامية الداخلية التابعة للهيئة العامة للاستعلامات، تنظم ندوات وبرامج تستهدف تعزيز الوعي، والتواصل مع الشباب، ورفع قدرتهم على التعامل مع المعلومات والمحتوى المتداول عبر المنصات الرقمية.

وأشاد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بمبادرة المجلس الأعلى للثقافة «شبابنا في قوتنا»، مؤكدًا أهمية المبادرات التي تستهدف دعم الشباب وتعزيز مشاركتهم ووعيهم بقضايا المجتمع والهوية الوطنية.