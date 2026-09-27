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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فان بوميل يتطلع لمواجهة زيدان ويأسف لغياب مبابي عن قمة بلجيكا وفرنسا

زيدان
زيدان
مجدي سلامة

أبدى مارك فان بوميل، المدير الفني الجديد لمنتخب بلجيكا، حماسه لمواجهة نظيره الفرنسي بقيادة زين الدين زيدان، في اللقاء المرتقب بين المنتخبين غدًا الاثنين، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، معربًا في الوقت ذاته عن أسفه لغياب النجم كيليان مبابي بسبب الإصابة.

واستهل فان بوميل مهمته مع المنتخب البلجيكي بصورة مثالية، بعدما قاد الفريق للفوز على مضيفه الإيطالي بهدفين دون رد، يوم الجمعة الماضي، ضمن منافسات المجموعة الأولى بالمستوى الأول، ليؤكد رغبته في مواصلة النهج الهجومي خلال المواجهة المقبلة.

وقال المدرب البلجيكي، خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأحد، إنه ركز منذ بداية مهمته على رفع مستوى الحماس والالتزام لدى اللاعبين، مشددًا على أهمية الحفاظ على هوية الفريق بغض النظر عن قوة المنافس.

وأوضح: "بدأت مهمتي يوم الاثنين الماضي بالتركيز على الشدة والرغبة في العمل، ويجب أن تظل الفكرة كما هي، وبالطبع عليك أن تأخذ جودة المنافس في الاعتبار، لكن هذا لا يغير أسلوب لعبنا".

وأضاف: "إذا تعرضت للهزيمة في موقف ما، فهذا ليس مشكلة، طالما أن الجميع يعرف ما عليه فعله".

وتمثل المباراة المقبلة الظهور الثاني لزيدان على رأس الجهاز الفني للمنتخب الفرنسي، بعدما استهل مشواره بالفوز على تركيا بهدف دون مقابل يوم الجمعة، في مباراة شهدت تعرض مبابي للإصابة.

وأعرب فان بوميل عن تقديره لمواجهة زيدان، مشيرًا إلى مكانته الكبيرة كلاعب ومدرب.

وقال: "إنه لأمر مميز أن تواجه مدربًا مثله، كان لاعبًا استثنائيًا، ولعبت ضده مرة واحدة، عندما كنت مع برشلونة في مواجهة ريال مدريد".

وتابع: "إذا سُميت حركة مراوغة باسمك، فهذا يعني أنك قدمت شيئًا مميزًا، وبالنسبة إلى التدريب أيضًا، فهو مدرب جيد، وهذا واضح".

وفي المقابل، أعرب فان بوميل عن خيبة أمله لغياب مبابي عن المواجهة المرتقبة، مؤكداً أن وجود أفضل اللاعبين يمنح مثل هذه المباريات قيمة إضافية.

وأكمل: "أعتقد أنه من المؤسف أن مبابي لن يكون موجودًا، لأنك تريد دائمًا أن يواجهك أفضل لاعبي كرة القدم، ولا أعرف بالضبط طبيعة الإصابة التي يعاني منها، لكنني كنت أود أن يكون موجودًا".

وكان مبابي قد عاد إلى ناديه ريال مدريد عقب إصابته خلال مواجهة تركيا، فيما أعلن النادي الإسباني أن اللاعب يعاني من إجهاد في الركبة اليسرى.

ويسعى المنتخب البلجيكي إلى البناء على انتصاره الافتتاحي أمام إيطاليا، بينما يتطلع المنتخب الفرنسي إلى مواصلة بدايته الإيجابية تحت قيادة زيدان، في مواجهة مرتقبة تجمع المنتخبين ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

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