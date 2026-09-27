حل أزمة تأخر تسليم الوحدات السكنية.. مقترح برلماني

قال النائب حسام الخشت ، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب ، إننا لم نرى حتى الآن مشروع قانون المطورين العقاريين المقدم من الحكومة ، ولم يتحدث معنا فيه حتى الآن.

وأشار الخشت في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا في حزب العدل نطرح مشروع قانون مختلف للمطورين العقاريين ، حيث إننا نتحدث عن مشروع قانون لتنظيم نشاط المطورين العقاريين بما فيهم تنشيط نظام السوق.

وأكد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب على أننا في حاجة إلى تحويل سوق التطوير العقاري إلى علاقة تعاقدية بين المطور والمشتري إلى سوق له قواعد رقابية ومالية وإفصاح واضح قبل البيع وأثناء التنفيذ وربما بعد حدوث التعثر ، ولذلك يتم الجمع بين حقوق المشتري وبين تشجيع الاستثمار الجاد وبين كفاءة السوق والشفافية والحوكمة ، مشيرا إلى أن ذلك سيحل من أزمة تأخير تسليم الوحدات السكنية لأننا نفصل بين ترخيص المطور في مشروع قانون مقدم من حزب العدل وترخيص المشروع وترخيص البيع على الخريطة.

وتابع : لا يتم تنفيذ المشروع العقاري أو طرحه وفقا لأحكام القانون إلا بعد الحصول على ترخيص مستقل للمشروع ، كما سيتم بيعه على الخريطة.