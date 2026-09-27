القبض على المتهمين بالتعدى على شخص بالضرب بالمرج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من شخصين لقيامهما بالتعدى على نجلها بالضرب وإحداث إصابته وسرقة هاتفه المحمول بأحد الشوارع بالقاهرة.







بالفحص أمكن تحديد المجنى عليه (مصاب بكدمات بالوجه - مقيم بمحافظة القليوبية) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 21 / الجارى حال سيره بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المرج حدث مشادة كلامية بينه وشقيقين لخلافات سابقة بينهم حول المصاهرة ، تطورت لمشاجرة تعديا خلالها عليه بالضرب محدثان إصابته المنوه عنها.





أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهما (مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الخلافات.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





