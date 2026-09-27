بشال يحمل صور محمد صلاح.. خديجة بطلة إعلان طرابزون تزور الأهرامات

لفتت السيدة التركية خديجة أكباش، بطلة الإعلان الترويجي للنجم المصري محمد صلاح عقب انضمامه إلى نادي طرابزون سبور التركي، الأنظار خلال زيارتها إلى منطقة الأهرامات في مصر، بعدما ظهرت وهي ترتدي شالًا يحمل صور قائد منتخب مصر.

وتأتي زيارة خديجة إلى الأهرامات خلال وجودها في مصر، حيث كشفت في تصريحات صحفية أنها أحبت مصر كثيرًا وأعجبت بالشعب المصري، مشيرة إلى أنها زارت الأهرامات واستمتعت بتجربتها في البلاد، كما تمت استضافتها في عدد من المطاعم.

وكانت خديجة قد اكتسبت شهرة واسعة في مصر وتركيا بعد ظهورها إلى جانب محمد صلاح في الإعلان الذي قدمه نادي طرابزون سبور لجماهيره عقب إتمام التعاقد مع اللاعب المصري.

وظهرت خديجة في الإعلان وهي تجسد شخصية الأم التي تستقبل صلاح وتقدم له عددًا من الأطعمة والحلويات المحلية، في أجواء مستوحاة من الحياة والعادات في منطقة البحر الأسود.

وسبق أن تحدثت خديجة عن كواليس لقائها بمحمد صلاح، مؤكدة أنها شعرت خلال التصوير وكأنه أحد أبنائها، وأشادت بتواضعه وطريقة تعامله معها. كما كشفت أنها طلبت منه الحصول على قميص يحمل توقيعه، ووعدها بإرساله لها لاحقًا.

وأعربت خديجة في تصريحات سابقة عن رغبتها في لقاء محمد صلاح مجددًا، مؤكدة أنها كانت تتمنى حضور إحدى مبارياته مع طرابزون، كما قالت إنها ترغب في استضافته مرة أخرى في منزلها وإعداد الأطعمة التي يفضلها له.

وخلال زيارتها الحالية لمصر، أكدت خديجة أنها التقطت صورًا مع محمد صلاح عقب تصوير الإعلان، لكنها أوضحت أنها لم تتواصل معه بعد ذلك، معربة عن أملها في لقائه مجددًا خلال الفترة المقبلة