أنس الشرتاع يلفت أنظار أندية مصرية وليبية قبل فترة الانتقالات

بات أنس الشرتاع، لاعب فريق أبوسليم الليبي، محط أنظار عدد من الأندية الراغبة في التعاقد معه، بعدما دخل اللاعب حسابات أكثر من نادٍ داخل ليبيا وخارجها خلال الفترة الأخيرة.

وتضم قائمة المهتمين باللاعب عددًا من أندية الدوري المصري التي تنتمي إلى وسط جدول المسابقة، حيث تتابع موقف الشرتاع وتدرس إمكانية الدخول في مفاوضات لضمه، في ظل البحث عن تدعيمات جديدة خلال الفترة المقبلة.

ولا يقتصر الاهتمام باللاعب على الأندية المصرية، إذ تتنافس 3 أندية ليبية للحصول على خدماته، وهي الملعب الليبي والمجد والتحدي، في ظل رغبة كل منها في تدعيم صفوفه بعناصر تمتلك خبرة في المنافسات المحلية.

ويستمر الشرتاع في الوقت الحالي ضمن صفوف أبوسليم، الذي يمثل محطته الأخيرة بعد تجربته السابقة مع نادي المدينة، قبل أن ينتقل إلى فريقه الحالي ويواصل مشواره في الكرة الليبية.

ويترقب الشرتاع خلال الفترة المقبلة مستقبله مع أبو سليم الليبي، وما إذا كان سيواصل مشواره داخل جدران النادي أم يخوض تجربة جديدة، سواء داخل الدوري الليبي أو بالانتقال إلى الدوري المصري.