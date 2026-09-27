أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الأحد 27 سبتمبر 2026

شهدت أسعار الحديد والأسمنت في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد الموافق 27 سبتمبر 2026 تحركات متباينة، حيث واصل الحديد اتجاهه الصاعد بينما تراجعت أسعار الأسمنت الرمادي، وذلك وفق آخر بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الورزاء.

سعر الحديد اليوم في مصر

سجل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم نحو 38674.29 جنيه، بزيادة قدرها 906.6 جنيه، بنسبة ارتفاع بلغت 2.4% مقارنة بآخر تعاملات. وبذلك يكون الحديد الاستثماري قد اقترب من أعلى مستوى سجله في 23 يونيو 2026وهو 38934.16 جنيه للطن.

أما حديد عز، أحد أبرز الماركات المتداولة في السوق المصري، فقد ارتفع سعر الطن منه إلى 40210.94 جنيه، مسجلًا زيادة قدرها 261.63 جنيه بنسبة 0.65%. ويظل هذا السعر أقل من أعلى مستوى له خلال العام الماضي.

سعر الأسمنت اليوم في مصر

تراجع سعر طن الأسمنت الرمادي إلى 4003.33 جنيه، بانخفاض قدره 76.67 جنيه، بنسبة تراجع بلغت 1.88% عن آخر إغلاق سابق. ويأتي هذا التراجع بعدما كان الأسمنت قد سجل أعلى مستوى له خلال الـ52 أسبوعًا الماضية عند 4233.33 جنيه للطن في 26 ديسمبر 2025، مقابل أدنى مستوى بلغ 3695.44 جنيه للطن في 24 مايو 2026.

تباين أسعار مواد البناء في مصر

وتتباين أسعار الحديد والأسمنت، إذ يواصل الحديد بنوعيه الاستثماري وعز اتجاهه الصعودي مسجلاً مكاسب ملموسة خلال آخر تعاملات، في وقت يشهد فيه الأسمنت الرمادي تراجعًا طفيفًا يخفف قليلاً من أعباء تكلفة مواد البناء.

ويرى متابعو السوق أن استمرار هذا التفاوت بين الخامين الأساسيين في صناعة التشييد قد ينعكس على تكلفة المشروعات الإنشائية الجديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب الحديد من أعلى مستوياته السنوية.

عوامل مؤثر في أسعار مواد البناء

وترتبط أسعار مواد البناء في مصر مرتبطة بعوامل عدة أبرزها تكلفة الطاقة، وأسعار الخامات عالميًا، وحركة العرض والطلب في السوق المحلي.