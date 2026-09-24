ارتفاع عالمي وتباين محلي.. أسعار الحديد اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026

ارتفعت منتجات الصلب العالمية و المواد الخام خلال الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر 2026، وفقًا لبيانات سوق الصلب العالمية، وتفاوتت أسعاره في السوق المحلي

وخلال السطور التالية نرصد أسعار الحديد في الأسواق العالمية والمحلية اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026.



تحركات أسعار خردة الحديد وخام الحديد

سجلت خردة HMS 1&2 (بنسبة 80:20) في السوق التركي، منشأ الولايات المتحدة (CFR)، زيادة قدرها 8 دولارات للطن على أساس أسبوعي، ليستقر السعر عند 398 دولاراً للطن.

وفي المقابل، اتسم سوق خام الحديد بالثبات، حيث استقر سعر خام الحديد بنسبة 62% (أستراليا CFR) عند مستوى 99 دولاراً للطن، دون أي تغيير عن الأسبوع الماضي.



تطورات أسعار البيلت في الأسواق العالمية

واصلت أسعار البيلت تسجيل ارتفاعات في أغلب الأسواق الرئيسية، وجاءت التفاصيل كالتالي:

البيلت الروسي (FOB):ارتفع بمقدار 5 دولارات ليصل إلى نطاق 470–480 دولاراً للطن.

البيلت التركي (مستورد من دول CIS - CFR):سجل زيادة قدرها 10 دولارات ليصل إلى 525–535 دولاراً للطن.

البيلت الصيني (FOB): كان الاستثناء الوحيد بتراجع طفيف قدره 5 دولارات، ليصل إلى نطاق 465–470 دولاراً للطن.

قفزة في أسعار المنتجات الطويلة وحديد التسليح

قفرت أسعار حديد التسليح التركي (FOB) بمقدار 20 دولاراً للطن، لتتراوح ما بين 630–650 دولاراً للطن.

أما لفائف الأسلاك التركية (FOB)، فقد سجلت الارتفاع الأكبر بزيادة بلغت 45 دولاراً للطن، لتصل إلى مستويات 660–670 دولاراً للطن.

أسعار الصلب المسطح واللفائف

ارتفع سعر اللفائف المدرفلة على الساخن الروسية (FOB) بمقدار 3 دولارات ليصل إلى 505–510 دولارات للطن.

و زاد سعر اللفائف المدرفلة على البارد (سماكة 1 مم) من الصين (FOB) بمقدار 10 دولارات، ليصل إلى 660–670 دولاراً للطن.

وتشير حركة الأسعار خلال الأسبوع الثالث من سبتمبر وجود اتجاه صعودي واسع يطال معظم أسواق منتجات الصلب، لا سيما الخردة والبيلت وحديد التسليح ولفائف الأسلاك، في حين تظل الزيادات في الصلب المسطح محدودة، مع استقرار تام في أسعار خام الحديد.

أسعار الحديد المحلي اليوم الخميس في مصر

تباينت أسعار الحديد في السوق المحلية، إذ انخفض سعر طن الحديد الاستثماري بقيمة 362 جنيهاً ليسجل 38050 جنيها.

وسجل شهد حديد عز ارتفاعاً طفيفاً في سعره اليوم، حيث بلغ متوسط سعر الطن 39781.6 جنيه، بزيادة قدرها 59.65 جنيهاً .

وقادت مصنع بشاي للصلب قائمة الأسعار بـ 39956 جنيهًا للطن، تليها حديد العتال عند 39500 جنيه.

-وسجل كل من حديد المراكبي والمصريين المستوى ذاته عند 39400 جنيه للطن.

-بينما بلغت أسعار مصنع الكومي حوالي 38500 جنيه للطن الواحد.

-سجل حديد مصر ستيل أدني سعرا عند 37500 جنيه للطن.