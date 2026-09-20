ارتفاع أسعار الحديد واستقرار الأسمنت في مصر يوم الأحد 20 سبتمبر

تفاوتت أسعار مواد البناء في السوق المصري، بشكل طفيف اليوم الأحد 20 سبتمبر 2026، حيث سجلت أسعار الحديد والأسمنت ارتفاعات محدودة، وسط ترقب من المستهلكين وشركات المقاولات لتحركات السوق المحلية.

أسعار الحديد اليوم في مصر

سجل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم نحو 38590 جنيها، محققاً زيادة بنسبة 2.39% ما يعادل 899.09 جنيه مقارنة بالأسعار السابقة.

سعر حديد عز

أما فيما يخص حديد عز، الذي يعد المؤشر الرئيسي للسوق، فقد استقر سعر الطن اليوم عند 40157.19 جنيها، بزيادة طفيفة بلغت 0.98% حوالي 389.19 جنيه.

متوسط أسعار الحديد في مصر

وسجلت أسعار الحديد تسليم أرض المصنع مستويات تراوحت بين 40400 جنيه و37500 جنيه للطن، وفقًا لقوائم الأسعار المعلنة من الشركات المنتجة.

وبلغ سعر حديد بشاي للصلب اليوم نحو 39800 جنيه للطن.

وصل سعر حديد العتال لنحو 39500 جنيه للطن

سجل سعر حديد المصريين نحو 39400 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد مصنع الكومي نحو 38500 جنيه للطن.

وصل سعر حديد المعادي لنحو 38400 جنيه للطن.

وسجل سعر حديد مصر ستيل لنحو 37500 جنيه للطن.

تُعزى الزيادة في أسعار الحديد إلى تقلبات أسعار الفولاذ العالمية وارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي.

سعر الأسمنت الرمادي

وفي سياق متصل، استقرت أسعار الأسمنت الرمادي اليوم الأحد عند مستوى 4,048.57 جنيه للطن، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً للغاية بنسبة 0.11%، ما يعادل زيادة قدرها 4.57 جنيه فقط، مما يشير إلى حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الأسمنت مقارنة بالحديد.

أسعار الأسمنت اليوم

ويعد الأسمنت الأبيض الأعلي سعرا بين مختلف أنواع الأسمنت المختلفة، إذ بلع متوسط سعره 5 941 جنيه للطن.

وجاء الأسمنت المخلوط الأدنى سعر مسجلا متوسط سعر (2 990 جنيه) ويعد الخيار الأكثر اقتصادًا.





