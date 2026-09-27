ما حكم التلفظ بالنية عند الصلاة؟.. الإفتاء تجيب

أجابت دار الإفتاء عن سؤال أحد المتابعين مفاده "ما حكم التلفظ بالنية عند كل صلاة؟"، قائلة إن التلفظ بالنية عند إرادة الصلاة مشروع ومندوب إليه، خاصةً إذا كان ذلك يساعد المصلي على استحضار النية وجمع الهمة على الصلاة.

ما حكم التلفظ بالنية عند كل صلاة؟

وأشارت دار الإفتاء، في فتوى عبر صفحتها عليى فيسبوك، إلى أن التلفظ بها يكون بحيث يُسمِع المصلي نفسَه حتى لا يشوش على غيره.

هل يجوز تغيير النية في الصلاة؟

وفي السياق ذاته، أوضح العلماء أن تغيير النية في النوافل فيه سعة ومرونة أكبر، حيث يجوز للمصلي أن يدخل بنية صلاة معينة مثل تحية المسجد، ثم يحولها إلى سنة راتبة، وذلك لأن النوافل لا يُشدد فيها كما هو الحال في الفرائض.. أما تحويل النية من فرض إلى فرض آخر، كأن يبدأ المصلي صلاة الظهر ثم يغيرها إلى العصر، فهذا غير جائز ويؤدي إلى بطلان الصلاة.

كما شدد أهل الفتوى على ضرورة استحضار النية مع تكبيرة الإحرام مباشرة، بحيث تكون مصاحبة لبداية الصلاة، لأن هذه اللحظة هي التي تُحدد نوع الصلاة التي يؤديها المسلم. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبين أن الأعمال مرتبطة بالنيات، وأن لكل إنسان ما نواه.

ومن هنا، يتضح أن الالتزام بثبات النية في صلاة الفريضة أمر ضروري لصحة الصلاة، بينما يُسمح ببعض التيسير في النوافل، وهو ما يعكس طبيعة التشريع الإسلامي القائم على التوازن بين الانضباط والتيسير.

هل يجوز تغيير نية الصلاة من سنة إلى فرض؟

وكان الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، قال إنه لا يجوز تغيير نية الصلاة من سنة إلى فرض أو العكس بعد الشروع فيها، منوهًا بأنه من شروط النية أن توافق النية المنوي ، إلا في مستثنيات.

وأوضح الدكتور علي جمعة، في فتوى سابقة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: (هل يجوز تغيير نية الصلاة من سنة إلى فرض بعد الشروع فيها أي هل نية صلاة الفرض ممكن تغيرها أثناء الصلاة إلى سنة والعكس؟)، أنه إذا كنت نويت أن تصلى الظهر لا يصح أثناء الصلاة أن تغير نيتك إلى عصر أو إلى نافلة، ولو نويت أن تصلى 4 ركعات لله تعالى وبعد أداء ركعة تذكرت أنك لم تصل الظهر فغيرت نيتك إلى الفرض.

ونبه إلى أنه لابد من أحكام النية السبعة أن توافق النية المنوي، ولا يجوز الخلاف إلا فى حالات كمن صلى ولم ينو أو نوى ولم يصل، كمن وجد الإمام ساجدًا يوم الجمعة فنوى الجمعة ظنًا منه أنه سيدرك معه ركعة ولكن الإمام جلس من السجدة للتحيات فتكون فاتته ركعتا الجمعة، لكنه نوى صلاة الجمعة، فلو أنه فاتته ركعة واحدة فيصلى ظهرًا، فنوى الجمعة وصلى الظهر، وصلى الظهر ولم ينويه فهذه هى المستثنيات". فالجمعة تدرك بركعة كاملة، فالشاذ يحفظ ولا يقاس عليه ، فهذا الاستثناء من الضرورة.

وأفاد المفتي السابق، بأنه لا يجوز تغيير النية في الصلاة بصفة عامة، ولكن يجوز تغيير النية في النافلة كأن يدخل شخص للمسجد وينوي صلاة تحية المسجد ثم يغير نيته ويجعلها ركعتي السنة القبلية وفي هذه الحالة يجوز، ف لا يجوز للإنسان بعد أن شرع فى صلاته أن يغير نيته فى الصلاة من صلاة عصر الى ظهر أو من مغرب الى عشاء، فلابد للإنسان أن ينوى ما يريد أن يصليه قبل دخوله فى الصلاة، فلا يصح تغيير نيته من صلاة لصلاة أخرى.