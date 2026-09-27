وزير البترول يبحث مع وزيري تعدين كينيا وتنزانيا توطين الصناعات التعدينية

بحث المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال لقائين منفصلين، مع حسن علي جوهو، وزير التعدين والاقتصاد الأزرق والشؤون البحرية الكيني، وأنطوني بيتر مافوندي، وزير المعادن التنزاني، سبل تعزيز التعاون وتوطين الصناعات التعدينية وتعظيم القيمة المضافة، قبيل انطلاق فعاليات منتدى مصر للتعدين.

وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية - في بيان اليوم الأحد - أن بدوي أكد أهمية تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية للانتقال من تصدير الخامات في صورتها الأولية إلى تطوير صناعات تحويلية داخل الدول المنتجة لفتح مجالات جديدة للاستثمار.

وأكد الوزير خلال لقائه مع جوهو أهمية تبادل الخبرات الفنية ودعم الشراكات بين الشركات الوطنية، لافتة إلى أن الوزير الكيني أوضح استهداف بلاده رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي من 1٪ إلى 10٪ وتطوير الصناعات المرتبطة بالعناصر الأرضية النادرة.

وتناول اللقاء فرص إقامة صناعات تحويلية، منها الاستفادة من خام الصودا آش في صناعة الزجاج، حيث اتفق الجانبان على العمل نحو توقيع مذكرة تفاهم وتشكيل فرق عمل مشتركة لدعم المشروعات.

وأكد بدوي خلال لقائه مع مافوندي حرص مصر على توسيع التعاون في مجالات المسح الجيولوجي والاستكشاف، فيما استعرض الوزير التنزاني جهود بلاده لتخصيص 10٪ من إيرادات التعدين لزيادة تغطية المسح الجيولوجي من 16٪ إلى 50٪ بحلول عام 2030.

كما تم بحث فرص التعاون في الفوسفات وصناعة الأسمدة، حيث أبدى وزير البترول استعداد الوزارة لتعزيز التعاون الفني، بينما وجه مافوندي دعوة رسمية للجانب المصري للمشاركة في منتدى التعدين بدار السلام خلال نوفمبر المقبل، مع الاتفاق على مواصلة التنسيق لإعداد مذكرات تفاهم.