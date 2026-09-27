قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دوري الأمم الأوروبية| جيسوس يكشف سر غياب رونالدو عن التشكيل الأساسي لمواجهة النرويج
أستاذ علوم سياسية: رفض المبادرة الإيرانية لا يغلق باب التفاوض حول مضيق هرمز
خلافات متصاعدة بين إثيوبيا وإريتريا.. مستشار السفارة الإريترية يكشف تفاصيل الصراع وأزمة الموانئ
مستشار السفارة الإريترية يحذر من التداعيات المتسارعة في إثيوبيا
بلومبرج: سباق خلافة لاجارد.. 4 سيناريوهات محتملة لقيادة البنك المركزي الأوروبي
الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة تموين جديدة.. هل متاح للمطلقات؟
العميد عبده مجلي: غارات جوية للقوات اليمنية دمرت عددًا من مواقع الحوثيين في تعز
وظائف المونوريل 2026 .. الشروط وآخر موعد للتقديم والتخصصات
الزمالك راحة بعد الفوز على مودرن سبورت ودياً
مستشار السفارة الإريترية: أطماع إثيوبيا في الموانئ «إعلان حرب».. وتيجراي تسعى لتقرير المصير
لميس الحديدي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد «قانون الناس» ودستور الحياة.. يطبق الخميس
لميس الحديدي: تطبيق الضرائب العقارية الإلكتروني صعب ومعقد ونحتاج مهلة أطول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لميس الحديدي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد «قانون الناس» ودستور الحياة.. يطبق الخميس

لميس الحديدي
لميس الحديدي

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقرر بدء تطبيقه يوم الخميس الأول من أكتوبر، يمثل «قانون الناس» و«دستور الحياة»، موضحة أنه يرتبط بشكل مباشر بالحقوق والحريات، وعدالة التقاضي، وصيانة الحياة الخاصة.

وأضافت لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» المذاع عبر قناة النهار، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد شهد مناقشات واسعة خلال فترة مناقشته برلمانيًا، مشيرة إلى أن القانون صدر في عام 2025 بعد جدل واسع حول عدد من مواده.

وأوضحت أن مشروع القانون أُعيد إلى البرلمان متضمنًا عددًا من الملاحظات، بهدف تعزيز الضمانات المقررة للمتهمين خلال مراحل التحقيق والمحاكمة، إلى جانب وضع ضوابط أكثر للحبس الاحتياطي والتفتيش على المساكن الخاصة.

وأشارت إلى أن الملاحظات التي أُعيد بها مشروع القانون خضعت للمناقشة والتعديل، قبل صدور القانون في نوفمبر 2025، لافتة إلى تخصيص فترة انتقالية استمرت نحو عام لإتاحة الوقت أمام الجهات المعنية للاستعداد لتطبيق أحكام القانون الجديد.

وأكدت لميس الحديدي أن القانون الجديد يتناول مجموعة من الملفات المرتبطة بحياة المواطنين وحقوقهم، وفي مقدمتها ضمانات المتهمين، والحريات العامة، وعدالة التقاضي، وحماية الخصوصية.

وتابعت أن حلقة البرنامج تناقش أبرز مزايا قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إلى جانب الجدل الذي أثير حول بعض مواده خلال مراحل إقراره، وذلك بحضور الدكتور محمد أبو شقة، أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض.

ويبدأ تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من الخميس الأول من أكتوبر، بعد انتهاء الفترة الانتقالية المخصصة للاستعداد لتنفيذ أحكامه.

لميس الحديدي الإجراءات الجنائية قانون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

96 حصة شهريا بـ4800 جنيه.. ننشر تفاصيل عقود تقنين أوضاع معلمي الحصة

سعر الذهب

نزل 1300 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

عزة عبد المنعم

أنا مبحبش التخان.. رحيل عزة عبدالمنعم صاحبة واقعة التنمر من وزير الثقافة الأسبق

يسري سامي

أول ظهور بعد هروبه من مصر.. يسري سامي يحصد ذهبية الجودو في إيطاليا

المقاولون العرب ينعى ابنة حسن شاكوش

المقاولون العرب ينعى ابنة حسن شاكوش

المعاشات

خبر سار لأصحاب المعاشات خلال أيام

محمد صلاح

بعد رحيله عن معسكر مصر.. هل يعود محمد صلاح إلى تدريبات طرابزون؟

أحمد سعد وعلياء بسيوني

بعد طلاقها من أحمد سعد رسميا.. أول رد فعل من علياء بسيوني

ترشيحاتنا

أسعار السلع

30 سلعة بأسعار مخفضة.. تفاصيل توسع مبادرة خفض أسعار السلع بالأسواق

مؤشري البحرين العام والإسلامي

ارتفاع مؤشري البحرين العام والإسلامي في ختام تعاملات اليوم

السكر

صادرات السكر المصرية تسجل 240 مليون دولار خلال 8 أشهر

فيديو

نجوم اختاروا القانون لمواجهة الشائعات

من شائعة الوفاة لقضايا المخدرات.. نجوم اختاروا القانون لمواجهة الشائعات

مروة السودانية

بعد 12 سنة انتظار.. مروة ترحل أثناء ولادة توأمها

فرح مطروح

بورش ولامبورجيني .. زفاف في مطروح يشعل السوشيال ميديا

مشروب بـ500 دينار يتحول إلى مليون

السر في مشروب بـ500 دينار.. كيف قلب تحدٍ بسيط حياة شخص في العراق؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: حين يحذر صُنّاع الآلة منها.. أين يقف الإنسان؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حين يصبح التوقيت أهم من التطوير.. ثباتك وتوازنك سر نجاحك في زمن متقلب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: لغة الصمت

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: أين أنتِ طفلتي الصغيرة؟!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: طغيان الأيقونة واغتيال الحقيقة.. قراءة في سيكولوجيا عصر الصورة

المزيد