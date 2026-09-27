شاهد أبطال فيلم «ممسوس» من كواليس التصوير قبل العرض في السينمات

انتهى فريق فيلم «ممسوس» من تصوير آخر مشاهده، تمهيدًا لطرحه قريبًا في دور العرض السينمائي.

الفيلم بطولة ياسمينا العبد، عمر رزيق، يوسف رأفت، عبد الرحمن محمد، وتارا عبود، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف. وهو من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج ياسر الياسري، وإنتاج مشترك بين صلاح الجهيني «جي كريشنز» ومحمد نصار «ناس للإنتاج».

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الرعب والتشويق، حول مجموعة من الشباب يقررون استكشاف أماكن يُشاع أنها مسكونة بالجن في مصر. لكن المغامرة تأخذ منحنى مرعبًا حين يجدون أنفسهم وسط أحداث غامضة لم تكن في حسبانهم.

ومن المقرر الإعلان عن موعد عرض «ممسوس» قريبًا.