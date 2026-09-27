ثقافة الإسكندرية يطلق قافلة ضمن مبادرة "حياة كريمة"

أطلق فرع ثقافة الاسكندرية التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم الأحد، أولى فعاليات القافلة الثقافية والفنية بقرية اليمن بحي العامرية، التي تستمر لمدة 3 أيام، عبر المسرح المتنقل ضمن أنشطة وزارة الثقافة بقرى مبادرة "حياة كريمة".

نفذت الفعاليات بمدرسة اليمن المشتركة، وتضمنت مجموعة من الورش الفنية من بينها ورشة لتعليم الرسم والتلوين تدريب لمياء نعينع، مدير قصر ثقافة برج العرب، وورشة عمل تصميمات فنية بالصلصال الفوم وخامات معاد تدويرها تنفيذ منى صلاح، ورشة إكسسوارات بالخرز تنفيذ هناء أحمد، إلى جانب ورشة تصميم حقائب بالفوم جليتر تدريب دولت شبل، وأخرى لتعليم الطباعة بالاستنسل تنفيذ فاطمة أبو الفضل، وهاني البغدادي، وأخيرا ورشتين لتعليم أساسيات فن الكونكريت والريزن تدريب تنفيذ وائل شهاوي.

كما تضمنت الفعاليات فقرة اكتشاف مواهب للطلاب نفذها بسيوني فوزي،إلى جانب عرض فني لفرقة التحدي لذوي الهمم للفنون الشعبية والتابعة لقصر ثقافة مصطفى كامل، والتي قدمت مجموعة من الفقرات الاستعراضية المستوحاة من الفلكلور بقيادة الفنان مصطفى عبده، منها: الحجالة ، البمبوطية ، ابن مصر ، الفرح الإسكندراني ، الصعيدي، يا بلدنا يا حلوة، والتنورة.