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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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مستشار السفارة الإريترية يحذر من التداعيات المتسارعة في إثيوبيا

مستشار السفارة الإريترية
مستشار السفارة الإريترية
محمد البدوي

حذر حبيب محمد عثمان، المستشار الإعلامي للسفارة الإريترية بالقاهرة، من التداعيات المتسارعة في إثيوبيا على أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي، مؤكدًا أن إريتريا تتأثر بشكل مباشر بما تشهده جارتها إثيوبيا من أزمات وصراعات داخلية.

تداعيات السياسات الإثيوبية

وقال عثمان، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن إريتريا دولة جارة مباشرة لإثيوبيا، وإنها عانت، من تداعيات السياسات الإثيوبية، مشيرًا إلى اندلاع مواجهات عسكرية بين البلدين خلال فترات سابقة.

إريتريا: نؤمن حدودنا ونحمي أمننا القومي

وأوضح المستشار الإعلامي للسفارة الإريترية أن بلاده تعمل على تأمين حدودها واتخاذ الإجراءات التي تراها ضرورية لحماية أمنها القومي، مشيرًا إلى وجود علاقات وتحالفات بين إريتريا وتيجراي.

وأضاف أن إريتريا، وفقًا لتقديره، تتابع التطورات داخل إثيوبيا باعتبارها مرتبطة بشكل مباشر بأمنها واستقرارها، معتبرًا أن الوضع الداخلي في إثيوبيا يشهد، على حد وصفه، حالة من التراجع والاضطراب.

تحذير من تداعيات انتصار إثيوبيا على تيجراي

وأردف حبيب محمد عثمان أنه في حال تمكنت الحكومة الإثيوبية من حسم الصراع لصالحها في مواجهة تيجراي، فإن ذلك قد يؤدي، بحسب رؤيته، إلى انتقال التوتر نحو إريتريا.

واتهم عثمان إثيوبيا بالسعي إلى تحقيق طموحات سابقة تتعلق بالسيطرة على إريتريا وموانئها، معتبرًا أن مثل هذا السيناريو يمثل تهديدًا لسيادة بلاده واستقرارها.

بني شنقول وتغير خريطة إثيوبيا

وتطرق المستشار الإعلامي للسفارة الإريترية إلى إقليم بني شنقول، قائلًا إن هناك مطالب بالانفصال عن إثيوبيا والعودة إلى السودان.

كما توقع حدوث تغيرات كبيرة في خريطة إثيوبيا خلال الفترة المقبلة، متحدثًا عن احتمال انفصال أجزاء واسعة من البلاد، وقدر النسبة التي ذكرها بنحو 70%.

واختتم عثمان تصريحاته بالتأكيد على أن مستقبل إثيوبيا يمثل قضية شديدة الحساسية بالنسبة لإريتريا ودول المنطقة، معتبرًا أن بقاء إثيوبيا موحدة أو تفككها يحمل، من وجهة نظره، تداعيات أمنية وسياسية على إريتريا والقرن الأفريقي بأكمله.

إثيوبيا حبيب محمد عثمان إريتريا

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