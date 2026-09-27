مهلة وزير التموين تنتهي الأحد.. مصير أسعار الخبز السياحي في انتظار الحسم

أكد عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، التزام المخابز بالتوجيه الوزاري الخاص بأسعار وأوزان الخبز السياحي والإفرنجي، مشيرًا إلى أن موقف الأسعار لن يتغير قبل انتهاء المهلة التي حددها وزير التموين والتجارة الداخلية لمراجعة تطورات أسعار الأقماح.

وقال عبد الله غراب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» المذاع عبر قناة النهار، إن وزير التموين طلب مهلة حتى الأحد المقبل لمراجعة الزيادة في أسعار الأقماح، تمهيدًا لتحديد الموقف النهائي بشأن أسعار وأوزان الخبز السياحي والخبز الإفرنجي.

وأوضح أن المخابز ستلتزم بالأسعار والأوزان المعمول بها حاليًا لحين صدور القرار، لافتًا إلى أنه حال استقرار أسعار الأقماح عند مستوياتها الحالية، سيتم اعتماد الزيادة المقترحة وتعديل الأسعار، بينما إذا استمرت أسعار الأقماح في الارتفاع، فسيتم تعديل التوجيه الوزاري وإقرار أسعار وأوزان جديدة.

وأشار رئيس الشعبة العامة للمخابز إلى أن الشعبة تقدمت بطلب لزيادة الأسعار بنسبة 15%، موضحًا أن هذه النسبة تعني ارتفاع سعر الرغيف الذي يباع حاليًا بجنيهين إلى جنيهين و30 قرشًا.

وشدد عبد الله غراب على أن المخابز لن ترفع الأسعار خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أنه تم توجيه أصحاب المخابز بالالتزام الكامل بالتوجيه الوزاري الحالي والانتظار لمدة أسبوع، تجنبًا لحدوث أي مشكلات مع الجهات الرقابية.

وأشار إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الأقماح سيكون عاملًا أساسيًا في تحديد موقف أسعار الخبز السياحي خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن اجتماع الأحد المقبل من المنتظر أن يحسم الموقف النهائي بشأن الأسعار والأوزان.

وأضاف أن الاجتماع الأخير ركز بشكل أساسي على ملف الخبز السياحي والخبز الإفرنجي، ولم يتطرق إلى ملفات أخرى، من بينها تعويض الزيادة في تكلفة إنتاج خبز التموين أو مقترح الدعم النقدي.