بتوجيهات الرئيس السيسي.. وزير الأوقاف: ننفذ إنشاء المساجد بالطراز البيئي | صور

التقى الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، اليوم، أبناء محافظة الوادي الجديد وأئمة وواعظات وزارة الأوقاف بالمحافظة، بحضور حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وذلك خلال زيارته الرسمية الأولى للمحافظة، ضمن احتفالات الوادي الجديد بعيدها القومي، وبمشاركة عدد من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك بديوان عام المحافظة.

واستُهل اللقاء بتلاوة آيات من القرآن الكريم للشيخ ضياء الدين ناصر العوامي، أعقبها عرض فيلم تسجيلي بعنوان «منابر الإيمان»، تناول أبرز المساجد بالمحافظة وجهود وزارة الأوقاف في عمارتها وتطويرها، ثم قدم عدد من الطلاب الموهوبين بالمحافظة ابتهالًا دينيًّا بعنوان «من الظلمات إلى النور».

إنشاء وتطوير المساجد

ورحب الشيخ رمضان يوسف - مدير مديرية أوقاف الوادي الجديد، بالدكتور أسامة الأزهري، مؤكدًا أن زيارة الوزير تمثل دافعًا لمواصلة العمل في مجال إنشاء المساجد وتطويرها، كما بين جهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر الديني الصحيح ومواجهة الفكر المتطرف، وما تشهده المحافظة من أنشطة دعوية ومساجد جديدة وأعمال إحلال وتجديد، مؤكدًا تقدير أبناء المحافظة لهذه الزيارة.

ومن جانبها، رحبت السيدة حنان مجدي - محافظ الوادي الجديد، بوزير الأوقاف، مؤكدة أن هذه الزيارة الرسمية الأولى له للمحافظة منذ توليه مهام منصبه تمثل مناسبة مهمة للاحتفاء بجهود وزارة الأوقاف ودورها في خدمة أبناء الوادي الجديد، مشيدة بما تقوم به الوزارة من جهود في إنشاء المساجد وتطويرها.

وأوضحت أن المساجد تظل من أهم المنارات التي تنشر الهداية والقيم وتخدم المجتمع، مشيرة إلى أن المحافظة تحتفل خلال هذه الزيارة بوضع حجر الأساس لخمسة مساجد على الطراز البيئي، في تجربة جديدة تراعي طبيعة المحافظة وخصائصها المناخية والبيئية، معربة عن تقديرها للدعم الذي حظيت به المحافظة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشاد الدكتور أسامة الأزهري بالروح الوطنية التي تعمل بها السيدة محافظ الوادي الجديد، معتبرًا أن التعاون بين وزارة الأوقاف والمحافظة يقدم نموذجًا للتكامل المؤسسي في تنفيذ المشروعات وخدمة المواطنين.

وأشار الوزير إلى أن تجربة إنشاء المساجد بالطراز البيئي سبق تنفيذها في البحر الأحمر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية، بإنشاء مسجدين بالطراز البيئي في حلايب وبرنيس، وقد تم الانتهاء منهما وافتتاحهما خلال عام، مؤكدًا أن التجربة تتكرر اليوم في الوادي الجديد، مع استهداف الانتهاء من أول مسجد خلال خمسة أشهر، تمهيدًا لافتتاحه في شهر رمضان المقبل.

وهنأ وزير الأوقاف أبناء الوادي الجديد بالعيد القومي للمحافظة، مؤكدًا أن هذه المناسبة تأتي في أجواء من الفرح والإنجاز، مع ما تشهده المحافظة من افتتاحات جديدة ووضع حجر الأساس لمشروعات أخرى تخدم أبناءها.

وأشاد الوزير بالطلاب الذين قدموا الابتهال الديني، مؤكدًا أن ما يمتلكه أبناء المحافظة من مواهب وقدرات يعكس ما تحظى به الأجيال الجديدة من طاقات واعدة، وأن رعاية هذه المواهب تسهم في بناء جيل يرتبط بقيمه وثقافته وهويته.

كما أثنى على تلاوة الشيخ ضياء الدين ناصر العوامي، مشيرًا إلى أن مصر تتميز بثراء مدارسها القرآنية وتعدد مواهب أبنائها في تلاوة كتاب الله، وأن القرآن الكريم الذي نزل بمكة المكرمة حظي في مصر بعناية كبيرة عبر أجيال متعاقبة من القراء والحفاظ.

وتطرق الوزير إلى الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدًا رفض مصر لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وتمسكها بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

واستعرض وزير الأوقاف موقفًا لافتًا شاهده خلال وجوده في المطار، حين التقى أربعة أطفال في نحو الرابعة من أعمارهم، فأعرب ثلاثة منهم عن رغبتهم في أن يصبحوا ضباطًا، بينما تمنى الرابع أن يصبح عالمًا في مجال الذرة، مؤكدًا أن هذه الطموحات الكبيرة تعكس ما يتمتع به أبناء الوادي الجديد من تطلع إلى المستقبل، وما ينبغي أن يحظى به الأطفال والشباب من رعاية وتشجيع.

ووجه وزير الأوقاف حديثه إلى أئمة وواعظات وأبناء وزارة الأوقاف بالمحافظة، مؤكدًا اعتزازه بهم وثقته في قدرتهم على أداء رسالتهم الدعوية على الوجه الأمثل، ومشددًا على أهمية العناية بالمساجد وخدمة روادها وحسن استقبالهم، وأن يكون المسجد مكانًا يجد فيه الناس السكينة والرحمة وحسن المعاملة.