ضمن فعاليات زيارته.. وزير الأوقاف ومحافظ الوادي الجديد يفتتحان مسجد السبط الكبير

افتتح الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والسيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، مسجد السبط الكبير بحي السبط بمدينة الخارجة، في إطار مواصلة جهود إعمار المساجد وتطويرها وتعزيز دورها الديني والدعوي، بحضور محمد كجك نائب المحافظ، واللواء أحمد مهني، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، والشيخ رمضان يوسف مدير عام الأوقاف بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والدينية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

واستعرض الوزير والمحافظ مكونات المسجد المنفذ بتكلفة إجمالية بلغت 2.47 مليون جنيه، شملت إنشاء صحن المسجد على مساحة 275م² ومكتبة إسلامية ودورات مياه، إلى جانب مصلى للسيدات بالطابق العلوي على مساحة 100م²، بإجمالي مسطح بنائي قدره 550م².

وأكد الوزير أن الارتقاء ببيوت الله يأتي في مقدمة أولويات وزارة الأوقاف، من خلال استكمال منظومة إعمار المساجد، ودعم جاهزيتها العمرانية والخدمية، بما يعزز مكانتها كمنابر للعبادة والدعوة، ويدعم قدرتها على أداء مهام رسالتها في خدمة صحيح الدين وبناء الوعي المجتمعي.

بدورها أعربت المحافظ عن تقديرها لافتتاحات المساجد التي تأتي بالتزامن مع احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة والعيد القومي للمحافظة، مثمنةً جهود الدولة بمختلف مؤسساتها في إعمار بيوت الله وما تشهده من أعمال إنشاء وتطوير ورفع كفاءة تشمل جميع المراكز.