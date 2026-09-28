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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التضامن تستعرض التجربة المصرية في الحماية الاجتماعية بمؤتمر عربي في عمّان

مؤتمر عربي في عمّان
مؤتمر عربي في عمّان
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي ممثلةً عن مصر، في مؤتمر "دعم السياسات الاجتماعية للحد من الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية.. بين الواقع والمأمول" الذي نظمته جامعة الدول العربية بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" ووزارة التنمية الاجتماعية الأردنية في العاصمة عمان.

ووفق بيان للوزارة اليوم ، مثّل الوزارة الدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية الذي استعرض التجربة المصرية في الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وفي مقدمتها برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، وآليات عمله والمشروطية الصحية والتعليمية المرتبطة به.

وافتتحت المؤتمر وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية وفاء بني مصطفى، والوزير المفوض طارق النابلسي، مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بجامعة الدول العربية، بمشاركة ممثلين عن الوزارات المعنية في الدول العربية وخبراء إقليميين ودوليين.

اتجاهات الفقر والتنمية البشرية

وناقش المؤتمر اتجاهات الفقر والتنمية البشرية، ومستجدات قياس الفقر متعدد الأبعاد في المنطقة العربية، وسبل تطوير بيانات الفقر وتحسين دقة استهداف برامج المساعدات والحماية الاجتماعية. كما أتاح للدول المشاركة تبادل تجاربها في الحد من الفقر، استكمالًا لحلقة العمل التي نظمتها جامعة الدول العربية و«الإسكوا» العام الماضي.

وزارة التضامن الاجتماعي مصر مؤتمر دعم السياسات الاجتماعية للحد من الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية

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